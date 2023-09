Charbon : l'Australie et la Corée du Sud, pires élèves du G20 !

La pollution par habitant liée au charbon continue de monter...

(Boursier.com) — Environ 36% de l'électricité mondiale était produite à partir du charbon en 2022, occasionnant 8.367 millions de tonnes d'émissions de carbone, selon un rapport publié mardi par le groupe de réflexion dédié au climat et à l'énergie Ember. Les émissions mondiales de charbon par habitant augmentent toujours, et sont passées de 1 tonne de dioxyde de carbone en 2015 à 1,1 tonne en 2022.

Cette pollution par habitant est en baisse dans plus de la moitié des économies du G20, y compris chez les deux plus grands pollueurs au charbon - l'Australie et la Corée du Sud - qui occupent ce poste depuis 2020. Mais d'autres pays voient les compteurs augmenter, à l'image de la Chine, de la Turquie, de l'Indonésie, de l'Inde, ou de la Russie...

Du mieux

Parmi ceux dont la courbe a reculé au cours des sept dernières années, on compte notamment l'Australie, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, le Brésil, le Mexique, en France, l'Italie et l'Argentine.

Le Royaume-Uni a connu la baisse la plus significative au cours des sept dernières années, avec une baisse de 93%, suivi de la France (-63%), de l'Italie (-50%) et du Brésil (-42%). En France et au Brésil, les baisses résultent du remplacement de la production fossile par des sources plus propres.

L'Australie, toujours mauvaise élève

L'Australie consomme toutefois deux fois plus d'électricité par habitant que la Chine, et en 2022, 47% de son électricité provenait toujours du charbon. Les énergies solaire et éolienne sont néanmoins en croissance : leur part est passée de 7% en 2015 à près de 26% en 2022, ce qui explique principalement la baisse de la part du charbon de 64% à 48%. Dans le même temps, la consommation d'électricité par habitant est restée globalement inchangée. Cela signifie que les émissions de charbon par habitant ont diminué de 26% entre 2015 et 2022.

Pour Ember, le rythme de transition vers des énergies plus propres n'est pas assez rapide. La dépendance au charbon persiste dans les principales économies du G20, augmentant dans des pays comme la Chine, qui se classe au troisième rang pour les émissions de charbon par habitant. Le "think tank" rappelle que les pays du G20, qui se retrouvent ce weekend à New Delhi, restent divisés dans leurs délibérations sur l'appel au triplement des énergies renouvelables et ne sont pas parvenus à un consensus au mois de juillet...