Challenge Cyber, Défense et Sécurité : 10 startups prometteuses !

(Boursier.com) — Techinnov , la première convention d'affaires dédiée à l'innovation pour l'industrie, a annoncé les vainqueurs du Challenge Cyber, Défense et Sécurité sponsorisé par Airbus et MBDA, qui contribuent au développement des startups et PME dont une des innovations peut répondre à leurs besoins technologiques.

10 startups très prometteuses pour le Challenge Cyber, Défense et Sécurité

A ce titre, les 10 entreprises retenues dans les catégories d'intérêt d'Airbus et de MBDA vont signer une convention de développement qui permettra d'identifier des coopérations potentielles et ceci pour une durée de trois ans...

Une action qui vise à soutenir les jeunes entreprises en sortie de centre de recherches publiques ou privés, en privilégiant les projets de la filière de la sécurité et de la défense (défense et espace, avion, hélicoptère et missiles tactiques).

Les entreprises lauréates

Cette année encore, plus de 80 startups et PME innovantes ont concouru pour présenter leur technologie répondant à des problématiques défense et sécurité. Voici les vainqueurs :

AERIX SYSTEMS - Drone aérien aux caractéristiques disruptives en vitesse, manoeuvrabilité et sécurité de vol.

ALTERKRAFT - Conception et le développement d'équipements aéronautiques inflight et cargo en carton innovant.

HIGHWIND - Dispositif de pré-diagnostic des situations d'urgence par IA intégré au sein d'app smartphone.

INVENIS - Editeur de logiciel de Data Préparation, Data Analytics et Machine Learning.

LINA - Contrôle d'accès par smartphone grâce au Li-Fi.

OTONOHM - Solution d'énergie sur batterie plus performante de 20%, plus légère et moins encombrante.

OWLINT - Logiciel d'analyse des menaces liées aux personnes physiques identifiables sur le web.

TERAKALIS - Equipements très innovants pour le contrôle des défauts ou des propriétés internes de matériaux.

TOUCH SENSITY - Technologie rendant tout matériau sensible aux interactions physiques mécaniques.

VISTORY - Editeur de logiciels spécialisés dans la cybersécurité et la confiance numérique

Nous sommes fiers de porter de nouveaux projets toujours plus innovants pour cette 16ème édition de Techinnov. Les lauréats ont su se différencier par la qualité de leurs produits, qui offrent des solutions adaptées aux problématiques actuelles commente Laurent Legendre, Président de Techinnov et Directeur du développement régional en Ile-de-France chez Airbus.