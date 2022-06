CGT : Philippe Martinez rendra son tablier en 2023

Pour lui succéder, Philippe Martinez compte proposer Marie Buisson, secrétaire générale de la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture...

(Boursier.com) — C 'est une page qui va se tourner pour la CGT... Secrétaire général depuis 2015, Philippe Martinez a annoncé à la commission exécutive de la confédération sa volonté de ne pas rempiler pour un nouveau mandat lors du congrès prévu en mars prochain, comme l'a révélé 'Les Echos'.

Pour lui succéder, Philippe Martinez compte proposer Marie Buisson, secrétaire générale de la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture (FERC). Elle pourrait ainsi être la première femme à prendre la tête du syndicat. La validation de sa candidature pourrait ouvrir la voie à son adoubement par le comité confédéral national (CCN) de la centrale - son "parlement" où siègent les numéros un des fédérations et des unions départementales - et par le congrès en mars 2023...

"Il faut franchir un nouveau cap"

La semaine dernière, l'actuel secrétaire général de la CGT avait affirmé souhaiter qu'une femme arrive à la tête du syndicat "le plus rapidement possible". "La CGT a été la première organisation - et d'ailleurs est toujours la seule - à avoir la parité dans son organe de direction, cela fait maintenant plus de 25 ans", avait-il rappelé sur 'franceinfo'.

"Mais il faut franchir un nouveau cap", avait estimé Philippe Martinez, expliquant que "si on veut que les femmes prennent des responsabilités à tous les niveaux d'ailleurs", il faudrait alors "des signes comme cela".

"C'est un nouveau cap à franchir pour la CGT de reconnaître et de donner la place qu'elles méritent aux femmes comme dirigeantes, et il y a de très grandes dirigeantes à la CGT", avait-il insisté...