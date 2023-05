CEVA renforce sa flotte électrique pour atteindre 1.450 véhicules en 2025

CEVA disposera d'ici 3 ans de 1.450 véhicules électriques pour le fret routier Cette flotte électrique représentera une baisse des émissions de CO2 d'environ 67.000 tonnes par an

(Boursier.com) — À l'occasion du salon Transport Logistic 2023 à Munich, CEVA Logistics a annoncé qu'elle allait élargir sa flotte de véhicules électriques (VE) à 1.450 unités d'ici fin 2025, dans le cadre de son engagement à atteindre zéro émission nette en carbone avant 2050.

Une approche équilibrée pour atteindre les objectifs

Cette avancée majeure en matière de développement durable concerne 1 000 camionnettes de livraison, 300 camions porteurs et 150 tracteurs routiers. Ils seront déployés sur l'ensemble des opérations logistiques spécialisées de CEVA, depuis le transport en groupage (LTL) jusqu'aux collectes et livraisons au dernier kilomètre, mais aussi pour des projets spéciaux tels que l'Alliance européenne pour la décarbonation du transport routier (ECTNA), récemment initiée.

Cette extension de la flotte de véhicules électriques devrait représenter pour CEVA une baisse des émissions de CO2 estimée à 67 000 tonnes par an - l'équivalent de 30.000 allers-retours entre Paris et Munich en camion.

CEVA poursuit sa stratégie "asset right" pour sa flotte de véhicules électriques. Outre les véhicules possédés en propre, CEVA soutiendra également la transition vers l'électrique de certains de ses sous-traitants dédiés. L'entreprise proposera à ses clients d'acheter des crédits carbones issus de son réseau logistique partagé (dans lequel les camions ne sont pas consacrés à un seul client) dans le but d'investir davantage dans les flottes de véhicules électriques.

Renforcer son expertise grâce aux activités existantes

Pour CEVA, les camions à batterie électrique sont la solution la plus prometteuse pour remplacer les carburants fossiles. Pour cette raison, l'entreprise a débuté il y a plusieurs années sa transition vers l'électrique. En exploitant plus de 200 camionnettes électriques à travers sa filiale Colis Privé et 20 camions électriques dans le monde, CEVA a d'ores-et-déjà pu renforcer son expertise en la matière.

Depuis fin 2021, CEVA exploite également, à titre d'exemple, sept camions-caisses électriques JAC iEV1200T au Brésil. Ces véhicules électriques, d'une capacité de 3,5 tonnes et un volumen de 26 mètres cubes, ont une autonomie de 200 kilomètres par charge. En un an d'utilisation, ces camions ont parcouru 14.000 kilomètres et transporté plus de 150.000 colis. Ils devraient permettre d'éviter l'émission annuelle de 56 tonnes de CO2, l'équivalent de la préservation de 1.600 arbres chaque année.

En 2023, CEVA élargit aussi sa flotte électrique en Thaïlande afin de soutenir le revendeur d'équipements sportifs Décathlon. Les deux entreprises collaborent depuis 2021 pour le fret routier de ce pays asiatique. La flotte comprend désormais trois camionnettes électriques et deux camions porteurs EVO G9, pour une charge brute totale de 15 tonnes. Deux camions G9 supplémentaires sont attendus dans l'année.

Un effort global pour "de meilleures pratiques"

CEVA prend également d'autres mesures pour réduire les émissions de ses activités terrestres : utilisation accrue du biogaz et des biocarburants, test des piles à hydrogène et d'autres camions bas-carbone, ainsi que le passage du transport routier au transport ferroviaire pour les livraisons éligibles.

Dans le cadre de son engagement pour améliorer la gestion et le transport des biens de ses clients, CEVA Logistics avait annoncé en 2022 prendre des mesures durables dans ses entrepôts, et plus particulièrement dans ceux dédiés au fret terrestre... CEVA prévoit de tripler la surface de ses panneaux solaires grâce à un investissement conjoint de 180 millions de dollars d'ici fin 2025. L'entreprise prévoit en outre, d'ici 2025 également, d'alimenter l'ensemble de ses entrepôts grâce à de l'électricité verte et, d'ici fin 2023, de n'utiliser que des LED pour l'éclairage de ses entrepôts.

Xavier Bour, responsable du fret terrestre chez CEVA Logistics, a déclaré : "L'acquisition d'une flotte électrique d'une telle ampleur est une gigantesque avancée dans notre cheminement vers un futur plus durable. Cet investissement majeur est rendu possible par l'expertise de nos équipes des frets Routier et Ferroviaire, ainsi que par l'engagement de l'ensemble du groupe CMA CGM et de nos clients. Ce choix illustre à la fois nos efforts constants pour proposer de meilleures solutions de transport à nos clients, mais aussi la ferme volonté des collaborateurs de CEVA de réduire les émissions de toutes nos opérations logistiques. Le changement est un processus parfois complexe, mais il nous permet d'innover et d'apprendre tout en protégeant notre planète ; c'est un puissant facteur de motivation pour nos équipes. Nous sommes convaincus qu'un futur durable repose sur l'électrique et nous nous engageons à le rendre possible".

À propos de CEVA Logistics

CEVA Logistics, un leader mondial de la logistique de tierce partie, fournit des solutions globales de chaîne d'approvisionnement pour connecter les personnes, les produits et les fournisseurs dans le monde entier.

Basée à Marseille, CEVA Logistics propose une large gamme de solutions personnalisées de bout en bout en logistique contractuelle et transport aérien, maritime, terrestre et de véhicules finis. CEVA Logistics est présent dans 170 pays à travers le monde avec près de 110 000 employés répartis dans plus de 1.300 sites. Avec un chiffre d'affaires pro forma de 18,7 milliards de dollars en 2022, CEVA Logistics fait partie du Groupe CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.