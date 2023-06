CEVA Logistics signe un partenariat avec Toyota Motor Europe pour tester l'un des premiers poids lourds à pile hydrogène

L'acquisition et l'intégration par CEVA du prototype auront lieu au second semestre 2023...

(Boursier.com) — CEVA Logistics annonce un partenariat avec Toyota Motor Europe (TME) pour tester l'un des premiers poids lourds à pile hydrogène (HFC) du marché dans le cadre d'un contrat de cinq ans. Conçu pour TME par le fabricant néerlandais VDL Groep, ce camion prototype permettra de décarboner la chaîne d'approvisionnement de TME, tout en fournissant des données précieuses sur les performances des camions HFC...

L'acquisition et l'intégration par CEVA du prototype auront lieu au second semestre 2023. Le programme pilote permettra à CEVA d'évaluer le potentiel des camions à hydrogène en amont du déploiement industriel de la technologie de pile à combustible à l'échelle mondiale, qui devrait débuter vers la fin de la décennie.

Une acquisition en partie financée par le ministère du Transport allemand

Le ministère fédéral allemand du Numérique et du Transport subventionnera l'achat du prototype par CEVA à hauteur de 384.000 euros, dans le cadre du programme KsNI, qui encourage la transition vers des infrastructures et des véhicules commerciaux plus respectueux de l'environnement.

Ce programme de financement est piloté par NOW GmbH et les projets candidats sont étudiés par le Bureau fédéral allemand de la Logistique et de la Mobilité.

Cet essai à long-terme permettra non seulement d'étudier les bénéfices de l'hydrogène pour le transport routier, mais également le développement d'une infrastructure durable pour l'hydrogène en Europe. CEVA comparera les performances de la pile hydrogène à celles des camions diesel traditionnels pour identifier de potentiels cas d'usage.

Le camion à pile hydrogène sera affecté à un trajet fixe entre deux sites TME et sera approvisionné en hydrogène dans des stations existantes sur son itinéraire. Grâce au camion HFC, CEVA espère réduire son empreinte carbone d'au moins 690 tonnes de CO2 sur la période de test de cinq ans...

Un effort global pour de meilleures pratiques

Au-delà du test des camions HFC, CEVA prend de multiples mesures pour réduire les émissions de ses activités terrestres : acquisition d'un grand nombre de véhicules électriques, utilisation du biogaz et des biocarburants, tests d'autres camions à hydrogène et bas-carbone, passage du transport routier au transport ferroviaire pour les livraisons éligibles. Concernant les véhicules électriques, l'entreprise prévoit d'élargir sa flotte de véhicules électriques à 1.450 unités d'ici fin 2025.

Luc Nadal, directeur général Europe de CEVA Logistics, a déclaré : "Nous entretenons une relation de longue date avec Toyota Motor Europe et cette nouvelle collaboration sur un projet de décarbonation est un véritable tournant, pour nous comme pour notre industrie. Nous avons récemment lancé l'alliance ECTN (European Clean Transport Network) aux côtés de Sanef et d'Engie et nous nous sommes engagés à renforcer considérablement notre flotte internationale de véhicules électriques. L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle illustration de l'engagement de CEVA à travailler en étroite collaboration avec des acteurs majeurs pour améliorer le fret terrestre. Nous souhaitons exploiter toutes les opportunités qui permettront de décarboner le transport terrestre en Europe et dans le monde".

CEVA Logistics fait partie du groupe CMA CGM, qui s'est fixé pour objectif d'atteindre zéro émission d'ici 2050. Le groupe est fermement engagé dans la transition énergétique du transport maritime et est pionnier dans l'utilisation de carburants alternatifs...