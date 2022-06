Céréales bloquées : le ton monte entre l'Occident, l'Ukraine et la Russie

Comment livrer les céréales ukrainiennes bloquées par la guerre ? Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a qualifié lundi de "crime de guerre" la stratégie russe de blocage, tandis que Moscou accuse l'Occident d'agir en "destructeur"

(Boursier.com) — Les négociations ardues sur les moyens de livrer les tonnes de céréales bloquées en Ukraine en raison de la guerre restent pour l'instant infructueuses. Chaque camp en présence rejette la responsabilité sur l'autre, tandis que les craintes de famine augmentent, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, où le blé ukrainien, et russe, est très consommé.

Réunis lundi au Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont une nouvelle fois appelé la Russie à cesser son blocus des ports ukrainiens de la Mer noire. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a même qualifié de "crime de guerre" la stratégie russe de blocage.

70 à 75 millions de tonnes bloquées en Ukraine d'ici à septembre ?

"On ne peut imaginer que des millions de tonnes de blé restent bloquées en Ukraine quand le reste de la population mondiale souffre de la faim. C'est un véritable crime de guerre. Je ne peux pas imaginer que cela durera encore longtemps : sinon, ce serait vraiment quelque chose dont la Russie serait tenue responsable", a affirmé M. Borrell à la presse avant la réunion.

De son côté, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé la Russie à "cesser le blocus des ports de l'Ukraine et cesser de détruire les infrastructures de stockage en Ukraine".

Début juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait prévenu qu'entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales étaient bloquées en Ukraine, mais que dès cet automne, après la campagne céréalière de cet été, ce chiffre pourrait tripler pour atteindre 70 à 75 millions de tonnes. Il s'agit surtout de blé et de maïs.

L'Afrique "otage" de l'invasion russe en Ukraine, estime Zelensky

Lundi, lors d'un discours en visioconférence à l'Union africaine, le président ukrainien a assuré que des "négociations difficiles" sont actuellement en cours pour tenter de débloquer les ports ukrainiens aux mains des Russes.

"Il n'y a pas encore de progrès" dans ces négociations", a-t-il admis, estimant que "la crise alimentaire dans le monde durera tant que cette guerre coloniale continuera". L'Afrique est "otage" de l'invasion russe en Ukraine, à l'origine de fortes tensions sur le marché des céréales destinées à l'exportation vers le continent, a ajouté Volodymyr Zelensky.

Propositions françaises

Pour sa part, Catherine Colonna a réaffirmé que "la France soutient résolument les efforts du secrétaire général des Nations unies et le rôle de la Turquie pour tenter de trouver un accord entre la Russie et l'Ukraine" afin de permettre les exportations de céréales d'Ukraine par la mer Noire. "Laisser les céréales bloquées est dangereux pour la stabilité dans le monde", a martelé la ministre française.

Après avoir offert les services de la France pour déminer les abords du port en question, ce que refuse la Russie, Emmanuel Macron a suggéré de créer un pont logistique pour faire transiter les stocks de céréales ukrainiennes par la Roumanie.

Moscou rejette la faute sur l'Occident

Au même moment, à Moscou, le gouvernement a répété lundi que la hausse du prix des céréales (provoquée par la guerre en Ukraine et les sanctions contre Moscou : ndlr ) était le résultat des actions " destructrices " de l'Occident, et non du blocage par Moscou des exportations d'Ukraine.

"Concernant la possibilité d'une famine, de plus en plus d'experts penchent vers un scenario pessimiste (...) Et c'est la faute des régimes occidentaux, qui agissent comme des provocateurs et des destructeurs", a ainsi déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, sur Telegram.

Les prix du blé multipliés par deux depuis un an

Les cours du blé se sont envolés depuis le début du conflit ukrainien. Le 16 mai, ils avaient atteint un record à 438,25 euros la tonne sur les marchés européens, soutenus en outre par l'annonce par l'Inde de l'interdiction de ses exportations, en raison d'une sécheresse sans précédent...

Lundi, soir, la tonne de blé s'échangeait à 388 euros la tonne sur Euronext (contrat à terme de septembre), en hausse de 55% par rapport au 31 décembre 2021. Le cours du blé a plus que doublé depuis un an (184 euros en juin 2021).

Quant au cours du maïs, il a bondi de 35% depuis le début de l'année, à 338 euros la tonne lundi soir sur Euronext pour le contrat à terme d'août.