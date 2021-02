Centres commerciaux : les fédérations du commerce réclament "un calendrier de réouverture"

La "survie de milliers de magasins et de leurs emplois passe inévitablement par leur réouverture rapide", selon l'Alliance du Commerce, Procos, le Conseil du commerce de France, et le Conseil national des centres commerciaux (CNCC).

(Boursier.com) — Près de trois semaines après la fermeture des centres commerciaux et grands magasins de plus de 20.000 m2, le gouvernement "n'a donné aucune visibilité sur la date de réouverture des sites commerciaux" en France, ont déploré les principales fédérations du commerce, qui appellent ainsi à "fixer rapidement un calendrier de réouverture".

La "survie de milliers de magasins et de leurs emplois passe inévitablement par leur réouverture rapide", ont estimé l'Alliance du Commerce, Procos, le Conseil du commerce de France, et le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) dans un communiqué commun publié ce mercredi.

"Alors que la situation s'aggrave fortement pour l'ensemble des entreprises concernées, les fédérations demandent au gouvernement de préciser rapidement le calendrier de réouverture de ces sites ainsi que les mesures d'aides mises en oeuvre", ont réclamé les fédérations.

"Un stock de marchandises important"

Ce calendrier doit permettre d'"éviter de fragiliser davantage des commerçants de toutes tailles et empêcher le risque d'effet domino qui ne manquerait pas d'intervenir dans tous les territoires en cas de restructuration de chaines de magasins", ont-elles estimé.

Après trois mois de fermeture et une période de soldes décevante, les commerces portent actuellement "un stock de marchandises important qui accroît les difficultés financières des entreprises tant au niveau de niveau de leur trésorerie que de leurs marges", soulignent également les principales fédérations du commerce.

25.000 commerces de centres commerciaux et grands magasins ont fermé

Les restrictions sanitaires, annoncées le 29 janvier dernier par le gouvernement, concernent plus de 25.000 commerces de centres commerciaux et grands magasins, qui ont ainsi été contraints de baisser leur rideau. "Plusieurs dizaines de milliers de salariés se retrouvent sans activité et sans visibilité sur leur emploi", indiquent les fédérations.

Elles estiment également que cette fermeture crée "une situation d'injustice inacceptable vis-à-vis des autres magasins qui sont restés ouverts y compris parfois au sein des centres commerciaux fermés ou à proximité"...