Centres commerciaux : le Medef réclame l'arrêt du pass sanitaire

"C'est une contrainte qui pèse quand même sur les restaurateurs, et sur les centres commerciaux on a un énorme problème...", a déclaré le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que l'obligation du pass sanitaire dans certains centres commerciaux a créé une certaine confusion, provoquant selon les professionnels du secteur une baisse importante de la fréquentation, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a appelé à l'arrêt du dispositif en vigueur dans certains départements pour ceux de plus de 20.000 m2.

Le pass sanitaire, "c'est mieux pour nos libertés et pour nos vies... Mais c'est une contrainte qui pèse quand même sur les restaurateurs, et sur les centres commerciaux on a un énorme problème", a-t-il relevé ce jeudi sur 'BFMTV'.

"Non seulement, ça fait -30%, -40% [de chiffre d'affaires] dans les centres commerciaux où il y a le pass sanitaire, mais comme les Français n'ont rien compris assez logiquement" à la limite des 20.000 mètres carrés et aux autorisations préfectorales, l'ensemble des "centres commerciaux sont à -15%" de chiffres d'affaires, a-t-il précisé.

Une "confusion totale"

Le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) avait en effet alerté sur une dégradation de la fréquentation qui pouvait atteindre 30% à 40%, dénonçant dans un communiqué une "confusion totale" dans la tête des clients, directement liée à l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans certains centres commerciaux de plus de 20.000 m2.

"Quand vous êtes un supermarché ou commerçant, ça a fait mal, ça fait même très mal", a estimé le président de l'organisation patronale. "Je vais demander au Premier ministre que le pass sanitaire sur les centres commerciaux soit arrêté", avant une rencontre dans la journée avec Jean Castex, a-t-il indiqué.

Suspension de quatre arrêtés préfectoraux

"Sur le reste, il faut l'arrêter dès que possible, dès que les chiffres pandémiques qui ont l'air de baisser le permettent", a ajouté Geoffroy Roux de Bézieux. Pour rappel, la mesure est prévue pour durer jusqu'au 15 novembre, dans la mesure où elle permettrait d'éviter un nouveau confinement.

En l'espace de quelques jours seulement, la justice a suspendu plusieurs arrêtés préfectoraux qui imposaient la présentation d'un pass sanitaire aux clients à l'entrée des centres commerciaux des départements les plus touchés par l'épidémie de Covid-19. Après les Yvelines, le Haut-Rhin et l'Essonne, le tribunal administratif de Cergy a suspendu mardi dernier l'arrêté préfectoral qui avait imposé le pass dans deux grandes surfaces des Hauts-de-Seine