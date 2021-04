Celside Insurance recrute 1.000 nouveaux collaborateurs en CDI

Acteur engagé sur la question de l'emploi, la marque prévoit cette année de recruter 1.000 nouveaux collaborateurs en CDI dont 500 en France (200 à Romans-sur-Isère, 200 à Roanne et 100 à Paris), 300 en Espagne et 200 au Portugal.

(Boursier.com) — Celside Insurance, spécialiste de l'assurance du monde connecté (smartphone, multimédia et objets connectés), a enregistré une croissance exponentielle, terminant l'année 2020 avec 1 milliard d'euros de volume d'affaires. L'entreprise aborde l'année 2021 avec de fortes ambitions de déploiement international...

Celside Insurance connaît une forte croissance depuis ses débuts... Dans le sillage du marché des nouvelles technologies qui s'est considérablement développé ces dernières années, la demande d'assurances pour les produits multimédias s'est accrue. En 2020, cette demande n'a jamais été aussi forte en France, catalysée par la crise sanitaire et les confinements qui ont poussé les consommateurs à davantage s'équiper.

En effet, 2020 a été marqué par des pics de ventes inédits en Europe pour le télétravail, l'école à domicile, manger et se divertir pendant le confinement (moniteurs +120%, ordinateurs portables +62% et claviers +61% sur les cinq grands marchés européens en 4 semaines).

C'est dans ce contexte que Celside Insurance a clôturé l'année 2020 avec un volume d'affaires de 1 milliard d'euros et compte poursuivre cette dynamique en 2021. Ainsi, l'assureur vient de de se lancer au Portugal, et prévoit de se déployer en Italie, en Allemagne, aux Émirats Arabes Unis (Dubaï) et en Europe de l'Est (République Tchèque).

Favoriser l'emploi local

Celside Insurance se distingue par une approche 100% locale en faisant le choix d'internaliser les compétences et en recrutant des équipes de téléconseillers en France et sur les territoires sur lesquels la marque s'est implantée afin d'être au plus près des clients qu'elle accompagne. Un état d'esprit que la marque cultive depuis sa création et qui lui permet de maîtriser la qualité du service.

Pour accompagner sa croissance et ses 8 millions de clients, Celside Insurance est à la recherche de nouveaux talents: 1.000 postes en CDI sont à pourvoir en Europe dont 500 en France répartis sur ses trois sites (200 à Romans-sur-Isère, 200 à Roanne et 100 à Paris).

Postes à pourvoir

L'entreprise recherche des téléconseillers, des formateurs terrain, des gestionnaires de sinistres et des techniciens spécialisés dans la réparation d'appareils multimédias. Sont également prévus des recrutements pour les fonctions supports : finance, comptabilité, marketing, informatique...

Dans le but de consolider sa présence et de poursuivre son expansion à l'international, 500 autres postes sont à pourvoir en Europe, dont 300 en Espagne et 200 au Portugal...