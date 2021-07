Cédric O annonce 3ME pour soutenir les projets des écosystèmes tech territoriaux et ultra-marins

Cédric O annonce 3ME pour soutenir les projets des écosystèmes tech territoriaux et ultra-marins









Les Capitales et Communautés pourront présenter des projets en lien avec trois axes qui sont au coeur de la stratégie de la Mission French Tech

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 15 juillet en Guadeloupe, Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a annoncé, à l'occasion d'une rencontre avec les membres de la Communauté French Tech, le lancement du French Tech Community Fund doté de 3 ME.

Le French Tech Community Fund est un outil de cofinancement de la Mission French Tech destiné à soutenir des initiatives portées par les 13 Capitales et les 121 Communautés French Tech labélisées partout en France et dans le monde. Les deux premières éditions ont déjà permis de soutenir 130 projets (48 en 2019 avec 2 ME et 82 en 2020 avec 3 ME), dans plus de 100 écosystèmes locaux en France et à l'international...

Levier financier

Le French Tech Community Fund constitue un levier financier structurant de la stratégie du Gouvernement pour soutenir les écosystèmes tech territoriaux et ultra-marins.

Les Capitales et Communautés pourront présenter des projets en lien avec trois axes qui sont au coeur de la stratégie de la Mission French Tech :

Un axe "Impact" pour soutenir notamment des projets dans la transition écologique, l'impact sociétal ou l'économie bleue ; Un axe "Talents" afin de renforcer et de diversifier le vivier d'entrepreneurs et de talents en France ; Un axe "Attractivité et Expansion" afin d'inciter les meilleurs talents, investisseurs et fondateurs étrangers à choisir la France comme écosystème ;

Nouveau dispositif

La 3ème édition du Community Fund accompagne cette année un autre nouveau dispositif de soutien des écosystèmes tech territoriaux : l'AAP Capitales / Outre-mer. Annoncé en avril dernier, il a pour objectif d'accélérer le déploiement au niveau local des programmes nationaux de la Mission French Tech et soutenir les actions en faveur de la création d'emplois.

Doté d'un budget de 2,3 ME financé par le Programme des Investissements d'avenir, cette initiative va permettre de renforcer le développement des écosystèmes numériques en métropole et en Outre-mer...