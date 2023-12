Ce que votre signe astrologique dit de votre profil d'investisseur

Balance, Lion, Capricorne... La plateforme de trading eToro a étudié le profil de ses investisseurs...

(Boursier.com) — Les Scorpions sont les investisseurs particuliers les plus prudents, et les Capricornes ont un goût pour le risque plus prononcé... C'est ce qui ressort d'une étude menée par la plateforme eToro, qui a regroupé tous ses utilisateurs mondiaux en fonction de leur signe astrologique. Score de risque, taux de diversification (mesuré par le nombre d'actifs différents qu'ils détiennent) ou encore le "temps de détention" (durée avant la vente d'un actif) ont été passés au crible.

Les Scorpions, réputés secrets et passionnés, obtiennent donc le score de risque le plus bas, calculé à l'aide d'un certain nombre de paramètres, tels que la volatilité des actifs qu'une personne détient dans son portefeuille. Les Balances, souvent honnêtes et indécis, adoptent également une approche assez prudente en matière d'investissement, selon les données, et se classent à l'avant-dernière place en termes de score de risque. À l'autre extrémité du spectre, les Capricornes, souvent reconnus pour leur assurance et leur dynamisme, ont le score de risque le plus élevé sur eToro, suivis de près par les Lions, connus pour être impulsifs.

Signes du zodiaque et influence sur les critères d'investissement Rang Score de risque (élevé à faible) Durée moyenne de détention d'un actif (long à court) La diversification (de plus à moins) 1 Capricorne Bélier Capricorne 2 Lion Cancer Scorpion 3 Gémeaux Scorpion Gémeaux 4 Cancer Gémeaux Balance 5 Poissons Vierge Sagittaire 6 Bélier Sagittaire Poissons 7 Verseau Poissons Taureau 8 Vierge Verseau Lion 9 Taureau Taureau Verseau 10 Sagitaire Lion Bélier 11 Balance Balance Cancer 12 Scorpion Capricorne Vierge

Astrologie financière

"Cette astrologie financière peut sembler une pseudo-science amusante, mais elle nous rappelle que les investisseurs sont humains et que les facteurs comportementaux peuvent être aussi importants sur les marchés que les fondamentaux macroéconomiques et les bénéfices des entreprises", décrypte dans un communiqué Antoine Fraysse-Soulier, analyste des marchés chez eToro. Que vous soyez un Scorpion prudent ou un Capricorne plus aventureux, le fait d'avoir un portefeuille équilibré et de veiller à ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier vous sera toujours bénéfique".

eToro a également évalué les actions préférées des signes du zodiaque en examinant les sociétés sur lesquelles chaque signe est le plus susceptible de surinvestir. Les données montrent que les Scorpions, généralement compatissants, favorisent l'action végétalienne Beyond Meat plus que tout autre signe astrologique, malgré la mauvaise performance du cours de l'action de l'entreprise au cours de l'année dernière. De leur côté, les Vierges, plus réfléchis, sont plus enclins à surinvestir dans les valeurs de services financiers Block et Berkshire Hathaway, tandis que les Balances surinvestissent dans les valeurs de la mode de luxe LVMH.