CDC Habitat crée une foncière pour financer la rénovation du parc immobilier du secteur médicosocial

(Boursier.com) — En partenariat avec le groupe MNH/nehs et des acteurs institutionnels français, dont la MAIF, CDC Habitat, via sa filiale AMPERE Gestion, crée une foncière pour financer la rénovation du parc immobilier du secteur médicosocial et renforcer l'attractivité des établissements hospitaliers pour les patients et les personnels...

Dès sa création, la foncière a levé des fonds auprès de CDC Habitat, du groupe MNH/nehs et d'acteurs institutionnels français, se dotant ainsi de près de 110 millions d'euros de fonds propres. Elle se fixe un objectif d'investissement de 400 millions d'euros sur 5 ans pour acquérir de nouveaux actifs et restructurer la filière.

La foncière est engagée pour répondre à deux enjeux essentiels sur le territoire :

- accompagner la restructuration de la filière de soins de longue durée et le développement d'une offre à prix de journée maîtrisé dans les EHPAD et les résidences pour personnes âgées autonomes ;

- développer sur foncier hospitalier des projets immobiliers pour améliorer les conditions de travail des personnels et renforcer l'attractivité des sites hospitaliers pour les soignants, les patients et leur famille dans une logique d'intégration de la ville.

Enjeux posés

Les principes d'investissement de la foncière, portée par l'ensemble de ses créateurs, prennent pleinement en compte les enjeux et les priorités des acteurs du secteur médico-social et des hôpitaux.

A l'issue de la première levée de fonds réalisée auprès d'acteurs institutionnels français, la foncière est dotée d'un capital de près de 110 millions d'euros et d'une capacité d'investissement de 185 millions d'euros qu'elle aura vocation à porter à 400 millions d'euros au cours de l'année 2021 avec l'entrée de nouveaux investisseurs. Ce montant s'inscrit dans un programme ambitieux d'investissement de 800 millions d'euros porté par le groupe CDC Habitat.

Utilité sociale

Créée dans une logique d'utilité sociale, la foncière s'est dotée d'indicateurs d'impact (investissements engagés, services développés au profit des occupants et des personnels soignants, engagements en faveur de la transition énergétique, etc.) qui permettront de mesurer sa performance extra-financière.

Le développement de la foncière s'appuiera sur l'expertise des groupes CDC Habitat et MNH/nehs qui ont conclu à cette occasion un accord de partenariat conjuguant leur connaissance du marché, leur savoir-faire et leurs compétences dans les domaines sanitaires et médico-social.

"La foncière a l'ambition d'être un véritable partenaire des gestionnaires et des hôpitaux à même de porter cette nouvelle dynamique de rénovation, de restructuration et de développement du parc médicosocial et du foncier hospitalier pour répondre aux enjeux du vieillissement. A travers cette démarche, CDC Habitat, avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de la Banque des Territoires, confirme pleinement sa mission d'intérêt général" déclare Vincent Mahé, secrétaire général du groupe CDC Habitat et président d'AMPERE Gestion.

La foncière médico-sociale vient compléter l'expertise historique de CDC Habitat, acteur incontournable des résidences gérées, qui dispose d'une équipe de spécialistes au sein du GIE Générations en charge d'un patrimoine de près de 300 établissements en France (EHPAD, foyers pour jeunes travailleurs, résidences étudiantes, etc.).