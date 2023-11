Catastrophes naturelles : France Assureurs veut que la surprime passe de 12% à 18%

Alors que le régime des catastrophes naturelles est déficitaire et de plus en plus souvent sollicité.

(Boursier.com) — La facture des dégâts s'élève à 1,3 milliard d'euros après le passage des tempêtes Ciaran et Domingos sur la France. Florence Lustman, présidente de la Fédération France Assureurs a estimé mardi matin sur RTL que le montant des assurances allait monter, pour s'adapter à ces épisodes de plus en plus nombreux. "Il y a une tendance que tout le monde peut constater, c'est l'aggravation des évènements naturels. Aggravation en termes de fréquence, aggravation également en termes d'intensité et tout cela a des conséquences sur le régime des catastrophes naturelles dont il faut rappeler qu'il est extrêmement protecteur de nos concitoyens. C'est un régime que le monde entier nous envie", a expliqué Florence Lustman.

Elle a rappelé qu'en France, moyennant environ 25 euros par an, les assurés sont couverts contre les évènements de type inondation. "Ce régime depuis 2015 est financièrement déficitaire donc il va falloir le remettre à flot et le plus important c'est de le pérenniser, donc il va sans doute falloir augmenter cette surprime", a-t-elle expliqué. C'est l'Etat qui fixe le taux de la garantie et France Assureurs suggère de passer de 12 à 18%.

Tarifs des assurances

Les épisodes climatiques se multiplient et coûtent de plus en plus cher aux assureurs : 10,6 milliards d'euros en 2022, tandis que la moyenne il y a 10 ans se situait à 3,6 milliards. D'après les projections de France Assureur, le montant devrait doubler d'ici 30 ans. D'ailleurs, le patron d'AXA a confirmé que les tarifs de ses assurances allaient augmenter de l'ordre de 6% en 2024.

Dans le détail, Ciaran et Domingos ont occasionné "au total 517.000 sinistres (hors récentes inondations dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord depuis lundi 6 novembre)", affirme la fédération, précisant que "91% de ces sinistres concernent des logements de particuliers, 5% concernent des biens professionnels, agricoles et de collectivités locales et enfin 4% concernent des automobiles". Sur 517.000 sinistres répertoriés à ce jour, "à plus de 90%, ce sont des logements de particuliers", a confirmé Florence Lustman, décrivant des "toitures arrachées", ou encore des "infiltrations d'eau dans les maisons" comme les sinistres les plus rapportés.