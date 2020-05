Castorama et Brico Dépôt ont obtenu un prêt de 600 millions d'euros garanti par l'Etat

Les enseignes du géant britannique Kingfisher avaient pu rouvrir partiellement pendant le confinement...

(Boursier.com) — Après Fnac Darty, Renault ou encore Air France-KLM, c'est au tour de Castorama et Brico Dépôt d'obtenir un prêt garanti par l'Etat... Selon un arrêté publié au Journal officiel ce mardi, ce prêt accordé aux deux enseignes de bricolage est d'un montant de 600 millions d'euros et doit leur permettre de faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

"La garantie de l'Etat est accordée aux établissements BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Crédit Lyonnais pour le prêt [...] consenti à Castorama France SAS et Brico Dépôt SAS" deux enseignes du géant britannique Kingfisher, précise le texte.

"Ces liquidités et cette visibilité vont nous permettre d'assurer une gestion responsable de la crise dans les semaines et dans les mois à venir et d'assurer une reprise économique en France dans de très bonnes conditions", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Réouverture avec "des effectifs réduits"

Les deux enseignes du géant britannique Kingfisher, qui exploitent plus de 200 magasins en France et emploient environ 18.000 personnes, avaient dû fermer boutique avec le confinement. Elles avaient poursuivi la vente en ligne, et Castorama avait installé des points de retrait des commandes.

Considérés comme des commerces essentiels, Castorama et Brico Dépôt, qui ont annoncé un chiffre d'affaires en France en baisse de 41,5% au premier trimestre 2020, ont pu ensuite rouvrir "partiellement". Depuis lundi et le début des mesures de déconfinement, "tous les magasins en France ont rouvert avec des effectifs réduits", afin de "respecter la distanciation sociale", comme l'a indiqué Kingfisher.

Des ventes positives avant le confinement

Selon 'Les Echos', en février, avant le confinement, les ventes de Castorama et de Brico Dépôt étaient positives et supérieures au marché, alors que les deux marques avaient essuyé une longue série de trimestres en baisse.

Pour rappel, suite à la fermeture obligatoire des commerces non-essentiels à la mi-mars, le gouvernement s'était engagé à garantir jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts aux entreprises. Pour les grandes entreprises réalisant plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ces prêts sont couverts à hauteur de 70% ou 80%. La Commission européenne avait notamment annoncé qu'elle approuvait un prêt garanti par l'Etat de 5 milliards d'euros pour Renault. Air France KLM a également bénéficié de deux financements d'un montant total de 7 milliards d'euros....