"Cars Macron" : les "Blablabus" ne rouleront pas avant le printemps 2021

"Cars Macron" : les "Blablabus" ne rouleront pas avant le printemps 2021









Crédit photo © Ouibus

(Boursier.com) — Les Blablabus ne reprendront pas pour Noël !... Suspendue depuis le 2 novembre dernier suite à l'annonce du reconfinement en France, l'offre de l'opérateur de voyages en bus longue distance Blablabus, anciennement "Ouibus" avant leur acquisition par le groupe Blablacar, ne reprendra pas avant le printemps prochain.

Les lignes de cars longue distance, surnommés les "cars Macron", devaient reprendre dès la levée des restrictions de déplacements en France, mais le groupe a finalement décidé de se concentrer sur le covoiturage.

"On va relancer le réseau Blablabus au printemps... Cette décision est aussi fondée sur une observation de l'entre-deux confinements, où on a eu entre juin et octobre une très large préférence des voyageurs pour le covoiturage", un service qui reste disponible, a expliqué sur 'BFM Business' Nicolas Buisson, cofondateur et directeur général de BlaBlaCar.

Les réservations en baisse de 70% à 75% à la Toussaint

Pour rappel, le trafic des Blablabus s'était arrêté une première fois lors du confinement de mars-avril. Il avait ensuite repris à l'été, à 70% de son niveau de 2019. Avec le reconfinement mis en place par le gouvernement pour enrayer la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, les réservations avaient toutefois chuté de 70% à 75% à la Toussaint.

Selon lui, deux raisons expliquent cette préférence pour le covoiturage : "une première qui est quasiment sanitaire, on a beaucoup de gens qui exprimaient la préférence d'avoir moins de contact, et le réseau de covoiturage, étant fondamentalement construit autour de millions de conducteurs, se reconstruit plus vite et plus intelligemment".

Le covoiturage "mieux adapté aux contraintes actuelles"

Il s'agit du "moyen de transport le mieux adapté aux contraintes actuelles", a également expliqué Nicolas Buisson à 'franceinfo' ce mercredi... "Cet été les voyageurs ont plébiscité le covoiturage qui a vu sa demande dépasser celle de l'an dernier. Les membres ont fait preuve de responsabilité et de solidarité en respectant les normes sanitaires pendant toute cette période, et nous les en remercions”, s'est félicité Nicolas Brusson.

"Avec plus de 90 millions de membres dans 22 pays", BlaBlaCar rassemble "la plus large communauté de covoiturage longue distance au monde", a rappelé le directeur général de l'entreprise. A noter que Blablacar avait promis un remboursement intégral aux voyageurs ayant réservé des billets pendant cette période...

