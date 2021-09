Carrefour, Leader Price, Casino... : la grande distribution se lance dans l'abonnement

De plus en plus d'enseignes proposent à leurs clients de souscrire un forfait mensuel afin de bénéficier de réductions sur leurs achats...

(Boursier.com) — Après les abonnements pour des services de livraison, de streaming vidéo ou musical, les abonnements pour faire ses courses ? Alors que ce mode de consommation s'étend désormais à presque tous les secteurs de l'économie, plusieurs enseignes de la grande distribution proposent des forfaits mensuels à leurs clients. Carrefour est d'ailleurs le dernier arrivé sur ce créneau.

A partir du 20 septembre prochain, le distributeur va tester une offre sans engagement dans une vingtaine de ses magasins situés à Rouen (Seine-Maritime) et son agglomération, comme le rapporte le magazine 'LSA Conso'. Pour 5,99 euros par mois, l'enseigne offrira 15% de réduction sur tous les produits de ses marques distributeurs. Ce dispositif pourrait être étendu en 2022.

En début d'année, Leader Price avait de son côté lancé le "Club Leader Price", qui permet aux clients de choisir les 1.200 produits de la marque pour lesquels ils souhaitent s'abonner. Ils peuvent sélectionner la fréquence de livraison de son choix, et ainsi bénéficier de réductions permanentes de - 5% à - 15%.

Fidéliser le client

Pionnier de l'abonnement en France dans le secteur, Casino avait mis en place depuis 2019 un dispositif similaire avec "Casino Max Extra". Les clients abonnés à cette offre peuvent se voir proposer une remise de 10% sur toutes les courses contre 10 euros par mois.

Chez Monoprix, du groupe Casino, il est proposé aux clients une offre baptisée "Monopflix" (clin d'oeil à la plateforme Netflix), permettant d'obtenir une réduction de 10% sur tout l'alimentaire, l'entretien et l'hygiène, et une livraison gratuite (à partir de 50 euros d'achat) contre 9,90 euros par mois.

Selon l'expert de la consommation Olivier Dauvers, cité par 'BFMTV', l'objectif de ces abonnements est notamment de fidéliser le client. Pour l'offre de Carrefour, "une fois qu'il aura accepté de payer 6 euros, son intérêt évident c'est de faire le maximum de ses courses chez Carrefour pour profiter de la remise de 15%".

Rentabilisé à partir de plus de 50 euros d'achats

"Donc non seulement ça maintient les clients dans l'écosystème Carrefour et ça va flécher vers des produits qui sont quand même plus rémunérateurs que les grandes marques", poursuit-il. A noter que l'abonnement serait rentabilisé à partir d'un peu plus de 50 euros d'achats.

"Retenir le consommateur à soi, c'est parce qu'on n'est pas convaincu qu'il peut venir sans une carotte. Et quelque part, c'est le reconnaître en mettant une carotte sur la table en échange d'un abonnement", ajoute Olivier Dauvers.