Carrefour et Netflix lancent un abonnement groupé

Baptisé "Carrefour Plus", cette offre d'abonnement permet de bénéficier d'une réduction de 10% sur tous les produits des marques Carrefour et d'un abonnement Netflix Standard avec publicité.

(Boursier.com) — C 'est une collaboration inédite : le géant français de la grande distribution Carrefour et la plateforme américaine de streaming Netflix lancent à partir de ce mardi une offre d'abonnement commun dans deux zones pilotes, les agglomérations de Bordeaux et de Rouen.

Baptisé "Carrefour Plus", ce nouveau programme d'abonnement permet aux clients de bénéficier "simultanément d'une réduction de 10% sur tous les produits des marques Carrefour et d'un abonnement Netflix Standard avec publicité", pour 5,99 euros par mois et sans engagement, indique le géant californien dans un communiqué.

Dans le détail, les abonnés pourront profitent de 10% de remise immédiate sur plus de 6.000 produits du quotidien, alimentaires ou d'hygiène-beauté, des marques Carrefour, l'accès au catalogue de séries, films et jeux sur Netflix, ainsi que la gratuité de la livraison à domicile dès 60 euros d'achat.

Le programme bientôt étendu à l'ensemble du territoire français ?

Les habitants des agglomérations de Rouen et Bordeaux ont donc désormais la possibilité de souscrire au programme "Carrefour Plus" sur le site Carrefour.fr ou dans l'un des 108 magasins participants. En fonction du succès rencontré dans ces deux zones pilotes, le programme sera étendu à l'ensemble du territoire français d'ici la fin de l'année 2024.

Il s'agit de la première collaboration entre Netflix et un acteur majeur de la grande distribution pour proposer un abonnement. Les deux entreprises s'étaient déjà associées pour commercialiser des produits dérivés de certaines séries, telles que "Stranger Things".

10 millions d'abonnés en France

Si les modalités financières de l'accord demeurent confidentielles, mais chaque partie devrait en retirer des bénéfices. La plateforme, qui a passé la barre des 10 millions d'abonnés en France, souhaite poursuivre son expansion. "Grâce à ce partenariat, nous espérons rendre nos séries, films et jeux encore plus accessibles à de nouveaux publics", a déclaré Laurent Uguen, directeur commercial chez Netflix.

"Chez Carrefour, nous cherchons toujours à innover en proposant de nouveaux services et promotions afin d'améliorer l'expérience de nos clients et défendre leur pouvoir d'achat. Avec le programme Carrefour Plus, en partenariat avec Netflix, nous souhaitons aider nos clients à ne pas faire de compromis entre divertissement et alimentation", affirme Caroline Dassié, directrice exécutive Global Marketing, Clients, Marques et Marques propres, chez Carrefour.