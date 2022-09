Carrefour accusé d'être 'complice' de la déforestation en Amazonie

L'ONG Mighty Earth appelle le géant de la grande distribution à agir pour éliminer la déforestation, en cessant "toute relation avec les négociants en viande et en soja aux pratiques dévastatrices".

(Boursier.com) — Alors que l'Amazonie brésilienne a vécu son pire mois d'août depuis 2010, avec une hausse du nombre des feux de forêt, la défense de cette région naturelle d'Amérique du Sud est au coeur d'une campagne ciblée sur le géant français de grande distribution Carrefour. L'ONG Mighty Earth a pointé le manque de vigilance du groupe vis-à-vis de ses fournisseurs de viande, qu'elle accuse d'être "largement impliqués dans la déforestation".

En plus de la grande campagne baptisée #CarrefourNousEnfume, lancée lundi à l'occasion de la journée mondiale de l'Amazonie, l'ONG internationale a rendu publique un rapport dans lequel elle affirme que, de juin à aujourd'hui, Carrefour, qui a racheté en juin Grupo Big, se serait associé à 4,5% de la déforestation de l'Amazonie brésilienne.

Selon cette enquête, deux tiers des 102 produits carnés répertoriés vendus par le géant français au Brésil proviennent de la société JBS. "Cette entreprise brésilienne, leader mondial de la viande, est régulièrement épinglée pour des cas de déforestation illégale dans sa chaîne d'approvisionnement", souligne l'organisation américaine.

Appel à cesser les relation avec les négociants "aux pratiques dévastatrices"

Mighty Earth, qui a enquêté auprès des différents acteurs du marché du soja et de l'alimentation animale, affirme également que "le groupe LDC s'approvisionne forcément auprès du principal importateur de soja français, à savoir Bunge", importateur de soja également lié à la déforestation.

"En se fournissant auprès de LDC pour ses produits à base de volaille sans vérifier l'origine du soja ni exiger de garanties, Carrefour se rend complice de la déforestation ayant eu lieu après la date butoir du 1er janvier 2020 et de la conversion d'écosystèmes naturels", dénonce l'ONG, qui a appelé le groupe de supermarchés français "à agir de toute urgence pour éliminer la déforestation et les atteintes aux droits humains de ses chaînes d'approvisionnement en cessant toute relation avec les négociants en viande et en soja aux pratiques dévastatrices".

Carrefour suspend l'approvisionnement en boeuf de deux abattoirs JBS

Lundi, l'ONG a précisé que Carrefour a suspendu l'approvisionnement en boeuf de deux abattoirs JBS en Amazonie et enquête sur des preuves de vente de boeuf contaminé par la déforestation trouvé dans ses magasins au Brésil.

"Cesser de s'approvisionner auprès de deux abattoirs de JBS, cela représente pour Carrefour 12% de sa viande de boeuf au Brésil, c'est un premier pas, mais le chemin reste long. Le boeuf distribué par Carrefour est toujours lié à une déforestation massive", a regretté Boris Patentreger, directeur France de Mighty Earth. "Changer d'abattoir ne suffira pas pour protéger l'Amazonie quand JBS continue d'encourager la déforestation, l'accaparement de terres et la pollution climatique à grande échelle", a-t-il ajouté.

