Carlos Ghosn a quitté le Japon pour le Liban !

Coup de théâtre dans l'affaire Carlos Ghosn ! Selon des informations de presse concordantes lundi soir, l'ancien patron de Renault et Nissan, a quitté le Japon et a atterri à Beyrouth à bord d'un jet privé.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Assigné à résidence à Tokyo depuis des mois dans l'attente de son procès, Carlos Ghosn serait arrivé à Beyrouth dans un avion privé en provenance de Turquie, ont affirmé lundi plusieurs sources dont le quotidien libanais 'L'Orient-Le Jour'. Le quotidien 'Les Echos' a confirmé lundi soir cette l'information en citant une "bonne source".

A Tokyo, l'ex-PDG du groupe automobile Renault-Nissan était assigné à résidence depuis sa deuxième sortie de prison le 25 avril dernier, dans l'attente de son procès au Japon. Lundi soir, les circonstances de son transfert dans la capitale libanaise n'étaient pas très claires. Carlos Ghosn possède les nationalités française, brésilienne et libanaise.

Selon le 'Financial Times', Carlos Ghosn ne se trouvait plus sous le régime de résidence surveillée auquel il était jusque là assujetti et il a pu trouver un accord lui permettant de quitter le territoire japonais ou réussir à s'échapper. Le 'Wall Street Journal' cite de son côté une source qui affirme qu'il a pris la fuite.

Le procès de Carlos Ghosn est prévu en mars 2020 au Japon, pour quatre inculpations de corruption, dont deux pour dissimulation de revenus aux autorités boursières et deux pour abus de confiance. L'ancien dirigeant de Renault-Nissan a démenti les accusations portées contre lui et a dénoncé un complot au sein de Nissan pour l'écarter de la société.

Convaincu de ne pas bénéficier d'un procès équitable ?

Dans sa défense, il comptait aussi dénoncer aussi le système pénal japonais (après 108 jours passés en détention préventive) et les conditions de son contrôle judiciaire, qui lui interdisaient notamment tout contact avec son épouse (qui n'est pas poursuivie).

Selon des sources proches du dossier, Carlos Ghosn aurait préféré fuir le Japon parce qu'il est convaincu qu'il ne pourra pas bénéficier d'un procès équitable dans ce pays, et qu'il se sentait "fatigué d'être un otage politico-industriel". Dans le système judiciaire japonais, les chances d'échapper à une condamnation après une procédure d'inculpation sont infimes, selon la jurisprudence de l'archipel nippon.