Carburants : une "indemnité inflation" de 100 E pour 38 millions de Français !

Face à l'envolée des prix des carburants, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi soir une "indemnité inflation" de 100 euros, qui sera versée à tous les Français gagnant moins que le salaire médian, soit environ 2.000 euros net par mois.

Invité du Journal télévisé de 20h de TF1 Jean Castex a a annoncé le versement de cette "indemnité inflation" de 100 euros à 38 millions de Français de "la classe moyenne", entre décembre et le début de l'année prochaine. Ainsi, toutes les personnes gagnant moins de 2.000 euros net par mois, soit le salaire médian, sont éligibles à cette "indemnité-inflation" de 100 euros.

L'indemnité serait versée par les employeurs, les caisses de retraite et Pole emploi

Le nouveau dispositif anti-inflation est destiné aux salariés du privé et du public, aux travailleurs indépendants qui touchent moins de 2.000 euros mensuels net par personne, aux personnes en recherche d'emploi et aux retraités qui touchent une pension de moins de 1.943 euros (par personne).

Les détails restent à venir, mais le Premier ministre a assuré que les personnes éligibles au chèque-inflation de 100 euros n'auraient aucune démarche à accomplir pour le toucher. Selon des sources proches de Matignon, le forfait de 100 euros sera versé par les employeurs, les caisses de retraite et Pôle emploi en décembre ou fin janvier. Ce coup de pouce au budget des ménages coûtera 3,8 milliards d'euros à l'Etat.

Le bouclier tarifaire gaz et électricité prolongé sur tout 2022

Face à l'inquiétude et à la grogne des Français, Emmanuel Macron avait promis, la semaine dernière, "une action de court terme, d'accompagnement des ménages ", pour " ne laisser personne dans le désarroi". Mardi matin, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait indiqué sur RTL que "les derniers arbitrages sont en cours... Ce qui compte pour nous, c'est de prendre une décision et d'avoir une mesure qui est simple, qui est juste, et qui est efficace".

Le 30 septembre dernier, le Premier ministre avait annoncé au même "20 Heures" de TF1 un bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, dont les prix se sont eux aussi envolés ces derniers, face à un déficit d'offre sur fond de reprise économique mondiale chaotique, en raison de la crise sanitaire. Jean Castex a d'ailleurs annoncé jeudi soir que ce bouclier tarifaire serait prolongé jusqu'à la fin de l'année prochaine (blocage des prix du gaz et limitation de la hausse de l'électricité), alors qu'il était prévu initialement jusqu'à la fin avril.

Côté carburants, le litre de gazole a battu son record historique la semaine dernière, à 1,5583 euro en moyenne en France, tandis que le prix de l'essence SP-95 a bondi à 1,6567 euro le litre. Sur les marchés mondiaux, les cours du pétrole ont bondi d'environ 70% depuis le début de l'année sur fond de reprise mondiale et de production inférieure à la demande.

Le pouvoir d'achat principale préoccupation des Français

La hausse des prix de l'énergie, qui intervient alors que d'autres prix sont tendus (alimentation, immobilier), a catapulté le thème du pouvoir d'achat au premier rang des préoccupations des Français, devant la sécurité ou l'immigration, selon un sondage Elabe pour BFM TV publié mercredi. Une réalité qui fait resurgir le spectre d'une crise des "gilets jaunes" à quelques mois de l'élection présidentielle.

Selon une autre enquête, réalisée par Odoxa-Groupama pour France Bleu et publiée ce jeudi, les trois quarts des Français (75%) estiment que leur pouvoir d'achat diminue, et pour 90% d'entre eux, ce sujet est un enjeu important.