Carburants : une aide de 100 euros promise par Emmanuel Macron

"Ce n'est pas un chèque, c'est un mécanisme qui sera limité aux travailleurs", a expliqué le chef de l'Etat.

(Boursier.com) — Les distributeurs ont catégoriquement rejeté la semaine dernière la proposition d'Elisabeth Borne de vendre à perte le carburant, face à une nouvelle envolée des prix à la pompe. Emmanuel Macron a donc rectifié le tir dimanche soir dans un entretien d'environ une demi-heure sur TF1 et France 2. Face à la hausse des prix du baril de pétrole, "il n'y a pas de solution miracle", a déclaré le chef de l'Etat, rappelant que la France n'était pas productrice de brut et citant la géopolitique internationale.

Il a indiqué que la Première ministre Elisabeth Borne réunirait cette semaine les acteurs du marché pour obtenir des "ventes à prix coûtant". "On veut des ventes à prix coûtant" et pas des ventes à perte, a affirmé Emmanuel Macron. Il a également proposé un nouveau coup de pouce aux automobilistes.

"Coup de pouce"

"Ce n'est pas un chèque, c'est un mécanisme qui sera limité aux travailleurs, qui ne dépassera pas ce qu'on appelle les cinq premiers déciles, c'est-à-dire les 50% des Français les plus modestes, et qui sera au maximum de 100 euros par voiture et par an, a précisé Emmanuel Macron. C'est ciblé. On n'aide pas les ménages qui n'en ont pas besoin".

Ce dispositif est "préférable à des mesures globales de baisse des prix financées par l'Etat", estime dans une note le cabinet Asterès. La baisse des taxes sur les carburants ou l'instauration d'une remise (comme en 2022) seraient des stratégies peu efficaces au vu de leur coût pour les finances publiques.

"Une indemnité de 100 euros par voiture pour les Français les plus pénalisés, telle que celle annoncée par le président Macron, semble préférable. Pour les ménages ruraux (qui sont les plus dépendants de leur voiture), les dépenses de carburant s'élèvent à environ 2.400 euros par an si les prix de septembre 2023 se maintenaient sur une année entière", estime Asterès. Selon ses calculs, pour un ménage en emploi qui possède deux voitures, l'indemnité annoncée représenterait une économie annuelle de près de 10% sur le budget des carburants.

Après le "chèque carburant"

En janvier, le gouvernement avait mis en place un "chèque carburant" d'un montant de 100 euros. Il s'adressait aux automobilistes qui utilisaient leur véhicule pour se rendre au travail, avec un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14.700 euros annuels. Environ 10 millions de travailleurs étaient éligibles à ce chèque carburant, soit une enveloppe de 1 milliard d'euros.