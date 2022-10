Carburants : un peu plus de 10% des stations-service encore en difficulté

La situation reste tendue en Bourgogne-Franche-Comté et en Île-de-France, selon le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune.

(Boursier.com) — Vers un retour à la normale dans les stations-service ? Alors que le mouvement de grève dans les raffineries, qui a débuté fin septembre, s'essouffle, l'approvisionnement des stations-service continue de s'améliorer en France, a fait savoir ce lundi le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune.

La proportion de stations-service confrontées à des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant en France s'élève désormais à "un peu plus de 10%", a-t-il indiqué sur 'franceinfo'. Vendredi soir, 13% des stations étaient en manque de gazole ou d'essence, selon le gouvernement.

En fin de semaine dernière, le nombre de stations en rupture de gazole était la plus importante en Bourgogne-Franche-Comté (19,6%), devant l'Île-de-France (18,4%) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (14,2%). Dans toutes les autres régions, la part des stations en rupture de gazole était inférieure à 10%.

Deux sites toujours bloqués

Clément Beaune rappelle que "lundi dernier, on était à 30%" de stations-service en difficulté en France. "On est dans une situation qui n'a rien à voir", a ainsi estimé le ministre chargé des Transports. Pour rappel, deux sites de TotalEnergies sont toujours bloqués par le mouvement de grève initié par les salariés du groupe pétrolier à l'appel de la CGT.

Dimanche, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a affirmé que le gouvernement ne procédera pas ce lundi à des réquisitions à la raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône), où la grève se poursuit. Le mouvement social pour des revendications salariales a également été reconduit à Gonfreville (Manche). "Chez TotalEnergies, une grande partie des sites est repartie", a-t-elle confirmé sur 'BFMTV'.

Un retour à la normale "dans les prochains jours"

"Nous ajusterons évidemment nos actions au fur et à mesure et en fonction de ce qu'on a comme informations du terrain, mais demain matin [ce lundi matin], nous ne réquisitionnerons pas à Feyzin et nous avons le sentiment qu'aujourd'hui beaucoup de salariés pensent que la reprise du travail est possible", a assuré la ministre.

Agnès Pannier-Runacher table, par ailleurs, sur un retour à la normale "dans les prochains jours" dans les stations-service. "Il faut quelques jours encore pour remettre en route les raffineries", a-t-elle dit. Pour rappel, TotalEnergies a annoncé le 14 octobre dernier un accord majoritaire sur les salaires pour 2023 avec la CFE-CGC et la CFDT. La CGT, de son côté, n'a pas signé l'accord.