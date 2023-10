Carburants : Total, "'c'est juste de la comm", tacle Leclerc

Leclerc ses concurrents souhaiteraient que les raffineurs baissent leurs prix de vente pour participer à l'effort demandé par le gouvernement...

(Boursier.com) — Les prix à la pompe sont repartis à la baisse le weekend dernier en France, avec un léger repli situé entre un et deux centimes en moyenne par litre, selon les données du gouvernement. "Vous pouvez dire merci Leclerc, merci Intermarché, merci Système U parce que si on ne l'avait pas fait je ne suis pas sûr que la baisse de l'Opep (les pays producteurs, Ndlr) et des marchés ait été répercutée", a réagi jeudi matin sur BFM TV Michel-Édouard Leclerc, président du groupe E.Leclerc. "Parce que mes copains de Total, à force de dire qu'ils ne dépasseront pas 1,99 euro, ils ne descendent pas beaucoup en-dessous non plus", a-t-il taclé.

Carburants: les raffineurs "ne font pas d'effort", selon Michel-Édouard Leclerc (@Leclerc_MEL) pic.twitter.com/TiMdvYF9C6 >— BFMTV (@BFMTV), via Twitter

"Je tiens à dire au nom de mon métier qu'on fait le job", a enchaîné Michel-Édouard Leclerc. La semaine dernière, les grandes enseignes se sont engagées à multiplier les opérations de vente de carburant à prix coûtant pour alléger la facture des prix à la pompe. Au total, près de 120.000 opérations à prix coûtant dans 4.000 stations-service auront lieu jusqu'à la fin de l'année, ce qui s'ajoutera aux 3.400 stations de TotalEnergies qui plafonnent les prix à 1,99 euro le litre. Dans le détail, Leclerc et Carrefour commercialiseront du carburant à prix coûtant tous les jours dès la fin de la semaine, Casino, Cora et Intermarché deux week-ends par mois et Système U et Auchan au moins un week-end par mois.

Filière

Leclerc ses concurrents souhaiteraient que les raffineurs baissent leurs prix de vente. "50% de l'approvisionnement des centres E.Leclerc vient des raffineurs, Total c'est peut-être un quart, il y a d'autres raffineurs (...) et la réalité c'est qu'aujourd'hui ils ne font pas d'effort à caractère politique, à caractère consumériste pour nous empêcher de passer la barre symbolique des 2 euros", selon Michel-Edouard Leclerc.

Selon lui, les autres acteurs de la filière doivent également participer et "donner aux petits pompistes les moyens de tenir cette distance". "Nous sommes en train d'écrire aux raffineurs pour leur demander une gentille petite participation de quelques centimes à nos propres opérations parce que nous c'est pas de profit, pas de marge nette, pas de bénéfice", a-t-il expliqué.

"De la comm"

Michel-Edouard Leclerc propose donc au patron de TotalEnergies Patrick Pouyanné de faire une remise de 2 à 3 centimes aux centrales d'achats de la grande distribution jusqu'à Noël et de combler cette différence de quelques centimes auprès des petites stations-service. "L'idée de dire 'je bloque à 1,95" et de marger à 15 centimes ça n'apporte rien au pays, c'est juste de la comm'", a regretté le distributeur.

La vente de carburant à prix coûtant n'a pas tardé à peser sur l'activité des stations-service indépendantes : "78% des 2.400 stations-services (hors réseau Total, qui a plafonné le litre à 1,99 euros) enregistrent en septembre des baisses de volume de carburant entre 10 et 30%, a expliqué au journal 'Ouest France Francis Pousse, le président national de la branche "Distributeurs carburants" du syndicat Mobilians.