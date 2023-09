Carburants : Système U se contentera d'une opération à prix coûtant

Pas de vente à perte, comme proposé par le gouvernement...

(Boursier.com) — Toujours pas de vente à perte de carburant au programme de Systeme U... Le distributeur a rejeté mercredi la proposition du gouvernement et a confirmé dans la foulé le lancement d'une nouvelle opération de vente à prix coûtant début octobre. Son patron Dominique Schelcher a annoncé sur X (ex-Twitter) avoir bien compris la démarche du gouvernement. "J'ai entendu l'appel d'Elisabeth_Borne et du gouvernement pour trouver des solutions face à la flambée des prix du carburant. En tant que distributeur, notre mobilisation reste entière", peut-on lire dans un message.

L'entreprise "jouera son rôle, comme depuis le début de cette crise inflationniste, en lançant dès le 1er week-end d'octobre, les 6 et 7, une opération de vente à prix coûtant", ajoute-t-il.

Un grand "non"

La proposition de vente à perte du gouvernement a fait l'unanimité contre elle mercredi. "Il ne faut pas trop ouvrir cette boîte de Pandore là, au risque de fragiliser à la fois l'équilibre des filières et de fragiliser l'équité territoriale entre les consommateurs", a déclaré mercredi le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. "En ce qui nous concerne nous, groupe Carrefour, nous ne vendrons pas à perte", a-t-il ajouté, précisant que l'enseigne poursuivrait uniquement des opérations à prix coûtant. "Notre modèle ne nous permet pas de vendre à perte."

"La réalité économique, c'est qu'on ne va pas l'utiliser cette possibilité là (de vendre à perte-NDLR). Parce qu'à un moment, si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes", a fait valoir de son côté le président du groupement Les Mousquetaires, Thierry Cotillard, devant la même commission...

Egalement interrogés, le PDG de Systeme U, Dominique Schelcher, et le co-président de E Leclerc, Philippe Michaud, ont tous les deux indiqué que leur enseigne ne pourrait pas procéder à de la vente à perte sur le carburant.

C'est non aussi pour TotalEnergies !

Le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné ne vendra pas à perte ses carburants et "ne descendra pas plus bas" que le prix actuel de 1,99 euro par litre fixé actuellement dans les stations-service de son groupe en France... "Chacun fera son choix ! 1,99 euro, c'est un plafond, la politique de TotalEnergies sera assurée parce que c'est une bonne politique. Je ne descendrai pas plus bas. C'est déjà un effort important", a déclaré Patrick Pouyanné, interrogé par un journaliste de l'émission Quotidien sur TMC.

"Ce plafond s'applique dans à peu près aujourd'hui 3.000 stations. Donc ça veut dire que le prix normal est au-dessus (...) Vous vendez souvent à perte, vous, des produits ?", a demandé Patrick Pouyanné. "Voilà, un peu de bon sens, merci", a-t-il conclu...