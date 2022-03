Carburants : les VTC appellent à une "manifestation nationale" les 28 et 29 mars

"Depuis l'arrivée en Frances des plateformes numériques, la situation financière des VTC (leurs revenus) a amorcé une baisse significative", a dénoncé l'intersyndicale nationale des VTC, qui réclame une "détaxation du carburant".

(Boursier.com) — Pénalisés par la hausse des prix à la pompe, les VTC appellent à descendre dans la rue !... Face à la dégradation de la situation des chauffeurs, l'intersyndicale nationale des VTC (INV) a appelé à "une très grande manifestation nationale" les 28 et 29 mars afin de faire valoir ses "revendications".

"Depuis l'arrivée en France des plateformes numériques, la situation financière des VTC (leurs revenus) a amorcé une baisse significative. La principale d'entre elle a revu 'copie marketing' en décidant d'augmenter sa commission et de baisser les tarifs afin d'asseoir son monopole", dénonce l'organisation.

"Ceci étant, pour que les autres plateformes puissent continuer à 'vivre', elles ont suivi la même tendance au détriment des chauffeurs et à la faveur des clients. L'émergence de la concurrence n'a fait qu'accentuer le phénomène créant ainsi le 'bullshit job' (travail stupide)", poursuit-elle...

"Les revenus des chauffeurs privés fondent comme neige au soleil"

Selon l'INV, la crise sanitaire et les confinements mis en place pour tenter d'enrayer la pandémie de Covid-19 ont un impact réel sur le secteur. "S'en est suivi une évaporation de la clientèle dans des propositions massives (télétravail, essor livraison à domicile, baisse du tourisme et voyages d'affaire qui vide les aéroports)", rappelle 'intersyndicale, soulignant que durant cette période, "les revenus des chauffeurs privés fondent comme neige au soleil".

Pour les professionnels, la situation géopolitique en Europe "n'arrange pas les choses". "Le baril ne cesse d'atteindre des sommets avec pour risque la fermeture inéluctable d'entreprises ayant recours à l'énergie fossile", regrettent-ils.

Appel à une "détaxation du carburant"

Ainsi, le syndicat réclame notamment une "augmentation tarifaire" de la part des plateformes tant du prix minimum de course que du tarif horokilométrique, "un chèque énergie évolutif (selon le cours du prix des carburants), ainsi qu'une "application de la directive européenne et non au dialogue de sourds". Concernant la hausse des prix du carburant également, l'INV demande une "détaxation du carburant".

Pour soutenir ses chauffeurs face à l'envolée des prix du carburant, Uber a annoncé une "contribution exceptionnelle temporaire" de 75 centimes d'euro par course, qui sera appliquée sur tous les trajets. "Nous estimons son apport à plus de 100 euros par mois net pour les chauffeurs", a précisé la plateforme de VTC dans un communiqué, cité par 'Le Figaro' lundi...