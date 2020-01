Carburants : les prix à la pompe continuent de grimper avec le baril !

Après six semaines d'augmentation continue, le prix du diesel est proche de son plus haut de 2019...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mauvaise nouvelle pour les automobilistes... Les prix des carburants dans les stations service ont continué d'augmenter la semaine dernière, dans le sillage des cours du brut, affectés par les tensions entre Téhéran et Washington. Il s'agit de la sixième semaine de hausse consécutive.

Selon les chiffres publiés lundi par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le litre de gazole, carburant le plus vendu en France avec près de 80% des volumes, a grimpé de 0,93 centime par rapport à la semaine précédente, pour atteindre en moyenne 1,4841 euro, s'approchant ainsi de son plus haut de 2019 (qui avait été atteint en mai dernier, à 1,4898 euro le litre).

Les autres carburants se sont également affichés en hausse. L'essence super sans plomb 95 coûtait 1,5365 euro, en progression de 0,71 centime. Le SP95-E10, qui contient jusqu'à 10% d'éthanol, s'affichait de son côté à 1,5186 euro, soit 1,11 centime de plus. Enfin, le sans plomb 98 grimpe à 1,6006 euro, en hausse de 0,82 centime.

Tensions au Moyen-Orient

En cause, l'évolution à la hausse du prix du pétrole. Dans la nuit du 5 au 6 janvier, le prix du baril de Brent avait dépassé les 70 dollars, en raison de la montée des tensions au Moyen-Orient, alors que le général iranien Qassem Soleimani, l'un des militaires les plus puissants de la région, a été abattu le 3 janvier à Bagdad dans un raid américain.

Pour rappel, les prix à la pompe varient en fonction de plusieurs paramètres tels que le cours du baril de pétrole, le niveaux, le niveau des stocks de produits pétroliers et de la demande ou encore des taxes. A noter que les délais d'approvisionnement peuvent créer un léger décalage entre l'évolution du cours du pétrole et le prix affiché dans les stations-services...