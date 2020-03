Carburants : les prix à la pompe continuent de fondre

La semaine dernière, le diesel et le sans-plomb ont perdu environ 6 centimes dans les stations-services.

(Boursier.com) — Les prix des carburants n'ont jamais été aussi attractifs... Après une baisse de près de 10 à 12 centimes depuis janvier, les prix du carburant dans les stations-services ont encore dégringolé la semaine dernière, en raison de la chute du pétrole qui se poursuit.

D'après les chiffres communiqués ce lundi par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le prix du litre de gazole à la pompe a de nouveau baissé de 6 centimes en moyenne la semaine dernière, à 1,30 euro le litre. Depuis début janvier, le gazole a quasiment perdu 20 centimes et est au plus bas depuis fin 2017.

Du côté de l'essence, les données du gouvernement font également état d'un fort recul. Le litre de sans-plomb 95 E10 (l'essence la plus vendue en France.) est passé de 1,44 euro à 1,38 euro, soit un recul de 5,5 centimes en une semaine.

Le Brent à son plus bas niveau depuis 2016

Vers 16 heures, le baril de Brent était en baisse de près de 12%, tombant à 30 dollars. Il s'agit de plus bas niveau depuis début 2016. Les cours sont plombés par le déséquilibre provoqué par l'offre abondante d'or noir et la demande qui ralentit, du fait de l'épidémie de coronavirus.

Pour rappel, les négociations entre les principaux pays producteurs pour réduire les quantités disponibles avaient échoué. L'Arabie saoudite avait alors annoncé une baisse drastique du prix de vente officiel de toutes ses qualités de brut vers toutes les destinations, déclenchant de fait une guerre des prix.

Vers une baisse durable ?

Selon les experts, la tendance ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin. "Les bruits de redémarrage de la Chine pourraient inciter à une remontée des prix, mais l'Europe est de plus en plus touchée, ce qui devrait influer sur les prix du brut", affirment les experts de l'Union française des industries pétrolières (UFIP), cités par 'BFMTV'.

Par ailleurs, alors que le gouvernement a ordonné depuis dimanche la fermeture des lieux "non indispensables" à la vie du pays, les stations-services peuvent de leur côté rester ouvertes. Contrairement à la situation dans les supermarchés, les stations-services ont été quelque peu délaissé. "Globalement, l'activité a baissé ces dernières semaines dans les stations-services, avec le blocage d'une partie de l'économie", a indiqué le président au Comité National des Professionnels de l'Automobile (CNPA), en charge des stations-service, Francis Pousse.