Carburants : les distributeurs appelés à ne pas "profiter" de la pénurie

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a prévenu que les contrôles de la DGCCRF se poursuivront.

(Boursier.com) — C 'est un record : certaines stations-service d'Île-de-France et de Paris affichaient jeudi le litre de carburant à près de 3 euros, comme l'a rapporté 'Le Parisien'. Une pompe à essence Avia, située dans le 7e arrondissement de capitale, est devenue la plus chère de France, vendant le litre de SP98 à 2,95 euros et celui de gazole à 2,99 euros. Alors qu'elle avait d'ores et déjà condamné ces hausses qui interviennent dans un contexte de crise d'approvisionnement en carburants et de grève, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher appelle les distributeurs à ne pas "profiter" de la pénurie.

"J'en appelle aux distributeurs pour ne pas profiter de cette situation pour augmenter leurs prix et augmenter leurs marges, c'est absolument inacceptable", a-t-elle jugé sur 'LCI'. "Il y a des motifs d'augmentation des prix qui sont liés au fait que nous importons depuis l'étranger et il y a des coûts d'approvisionnement qui sont supérieurs, mais cela ne justifie en aucune manière les prix à la pompe de 3 euros", a-t-elle estimé.

Alors que son ministère avait évoqué lundi un bond de 10 centimes en moyenne du gazole en France la semaine dernière, à un prix moyen de 1,8035 euro par litre, Agnès Pannier-Runacher a prévenu que "les contrôles de la DGCCRF [Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes]" se poursuivront.

La DGCCRF saisie

Plus tôt dans la semaine, la ministre avait en effet indiqué sur Twitter avoir saisi la DGCCRF dans l'objectif "d'agir" et de sanctionner les stations-service qui ont augmenté leurs tarifs sans raison évidente, et que des contrôles avaient déjà lieu dans les Hauts-de-France. "Les tensions d'approvisionnement en carburant ne justifient en rien l'envolée des prix dans plusieurs stations-service", s'était-elle insurgée, avant d'assurer : "ne laisserons pas gonfler les prix artificiellement".

Mardi, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait également jugé anormal que certaines stations aient fait bondir "les prix de l'essence à la pompe", pointant du doigt les "quelques profiteurs de grève", alors que moins de 30% des stations en France font face à une rupture de carburants.