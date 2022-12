Carburants : les automobilistes peuvent-ils espérer une nouvelle ristourne ?

Si TotalEnergie écarte l'hypothèse de prolonger la ristourne de 10 centimes, les centres Leclerc pourraient "faire un geste".

(Boursier.com) — Les remises de l'État et de TotalEnergies prendront fin le 1er janvier pour les achats de carburant en France. La note est déjà un peu plus salée depuis le 16 novembre dernier, puisque la ristourne de l'État était passée de 30 à 10 centimes par litre et, celle du géant pétrolier, de 20 à 10 centimes. Même si les prix à la pompe bénéficient d'une accalmie depuis quelques semaines dans le sillage de baisse des cours du brut, la pilule risque d'avoir bien du mal à passer du côté des automobilistes...

Les distributeurs pourraient-ils faire un nouvel effort sur les prix ? "Peut-être... Oui, on pourra faire un geste, mais je ne sais pas encore la règle du jeu, je ne sais pas s'ils vont vraiment arrêter, je ne sais pas si Total va arrêter", a expliqué Michel-Edouard Leclerc lundi matin sur le plateau de BFM TV. "Je ne vais pas annoncer (ce que je vais faire) à mon concurrent, car Total c'est mon fournisseur mais aussi mon concurrent", a cependant précisé le président du comité stratégique des centres E.Leclerc.

Fin de la ristourne carburant: "On pourra faire un geste", affirme Michel-Édouard Leclerc (@Leclerc_MEL) pic.twitter.com/r6XjG2dkFA >— BFM Politique (@BFMPolitique), via Twitter

Accalmie

Les stations des centres Leclerc avaient proposé l'été dernier des opérations "carburants à prix coûtant" pour attirer les automobilistes, y compris dans les rayons des supermarchés. Chez TotalEnergies, la possibilité de prolonger la remise de 10 centimes par litre n'est pas à l'ordre du jour, selon les informations de BFM Business.

Pour prendre le relais de la remise à la pompe, une indemnité carburant d'un montant de 100 euros sera versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes. Elle sera disponible "à partir du 16 janvier".

Les prix des carburants en France ont marqué une pause ces dernières semaines, après leur récente envolée, sur fond de reflux des cours du pétrole. Ce repli s'observe depuis le milieu du mois d'octobre, malgré un sursaut mi-novembre après la baisse des remises en France...