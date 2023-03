Carburants : le gouvernement tente d'éviter la pénurie avec des réquisitions

Les réquisitions à Gonfreville (Normandie) ont permis ce vendredi matin la relance de l'approvisionnement, a confirmé la ministre de la Transition énergétique.

(Boursier.com) — La raffinerie de Gonfreville, en Normandie, a été débloquée par les forces de l'ordre vendredi matin, et l'approvisionnement de l'Ile-de-France a repris, a annoncé sur RMC Agnès Pannier-Runacher.

"Le pompage a démarré tout à l'heure. Cela se passe bien (...). Ce sont des réquisitions ultra ciblées, on parle de trois à quatre personnes toutes les huit heures. Ce sont vraiment dans les situations ultimes de blocages que nous mettons en place des réquisitions. Le pompage permet d'approvisionner la région Ile-de-France. C'est un pipeline très puissant. La meilleure façon d'approvisionner les stocks intermédiaires, c'est dans ces pipelines", a expliqué la ministre de la Transition énergétique.

La situation devenait critique

Le ministère de la Transition énergétique avait prévenu jeudi que la situation devenait "critique" sur l'approvisionnement en kérosène de l'Ile-de-France et de ses aéroports par la Normandie.

Les forces de l'ordre sont intervenues vers 4 heures du matin, selon la CGT de la raffinerie de Gonfreville. "Ils sont arrivés en nombre. Nous, on était encore une cinquantaine de militants, en train de se réveiller. On a été surpris de voir toute cette armada... On nous a évacués de la zone de quelques centaines de mètres. Et on nous a fait attendre pour faire rentrer les relèves de la matinée. Pour l'instant, ça ne concerne que le kérosène pour les aéroports de Paris", a expliqué à RMC Ludovic Desplanches, délégué CGT.

Les salariés grévistes de la raffinerie de Gonfreville, la plus grande de France, s'opposent à la réforme des retraites, adoptée sans vote au Parlement après que le gouvernement a eu recours au 49.3.

Le gouvernement avait déjà annoncé mardi une réquisition de personnel pour faire repartir le dépôt de carburant de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, alors qu'une nouvelle vague de pénurie d'essence menaçait la France, identique à celle traversée en fin d'année dernière... Fos était l'un des sites pétroliers français bloqués par des grévistes depuis plusieurs jours.

La décision du gouvernement a été prise en raison des multiples "tensions" en matière d'approvisionnement observées dans les stations-service dans le Sud-Est de la France où les automobilistes "commencent à vivre une vraie galère", selon les propres mots d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique...

Aux derniers pointages, 1.280 stations services sont en rupture partielle de carburants sur le territoire national, tandis que 990 sont en "rupture totale". Rappelons que l'on compte près de 20.000 stations services en France...

"Dans le contexte actuel, nous n'avons d'autre choix que de réquisitionner certains personnels indispensables au dépôt de Fos-sur-Mer" a expliqué Agnès Pannier-Runacher qui a précisé que ce sont des "réquisitions ciblées, qui concernent un nombre très restreint de salariés, qui sont très encadrées juridiquement" (...) "Je ne le fais pas contre le droit de grève mais pour les Français qui ont besoin de se déplacer."

Le droit bafoué ?

Julien Granato, représentant de la CGT, a dénoncé une réquisition qui "bafoue le droit constitutionnel à la grève et ne restera pas sans réponse". En octobre dernier, trois régions avaient été particulièrement touchées : l'Île-de-France, la Bourgogne Franche-Comté et l'Auvergne Rhône-Alpes.

Le gouvernement avait déjà à l'époque annoncé des réquisitions, tandis que la CGT avait mené un mouvement social dur pendant plusieurs semaines dans plusieurs dépôts et raffineries de TotalEnergies.