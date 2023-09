Carburants : la vente prix coûtant, inenvisageable, selon les stations-service indépendantes

L'application du dispositif n'est "pas possible, selon les petites stations-service.

(Boursier.com) — Exit , la vente à perte, place à la vente à prix coûtant... Cette nouvelle piste a été mise sur la table par Emmanuel Macron lui-même dimanche soir, dans son entretien télévisé sur TF1 et France 2. Il a indiqué que la Première ministre Elisabeth Borne réunirait cette semaine les acteurs du marché. "On veut des ventes à prix coûtant" et pas des ventes à perte, a affirmé le chef de l'Etat. L'idée est donc pour les distributeurs de renoncer à leur marge pour faire face à la flambée du prix des carburants.

"En tout cas pour celles (les stations-service) que je représente, en particulier celles hors du réseau Total qui a son opération commerciale, je vous dis tout de suite que ce sera non", a répondu Francis Pousse, président de la branche stations-service et énergies nouvelles au syndicat Mobilians sur BFMTV lundi. "Les 2.400 stations restantes ne pourront pas faire du prix coûtant. Un prix coûtant d'ailleurs c'est une perte pour nous, parce que dans la définition du prix coûtant aujourd'hui, c'est prix d'achat + transport. En aucun cas il y a une prise en compte des coûts induits, c'est à dire la commission carte bleue, le salaire de la caissière, l'amortissement, etc... Donc vous imaginez bien que pour nous ce n'est pas possible".

TotalEnergies a annoncé le 12 septembre qu'il maintiendrait l'an prochain le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l'essence et du diesel dans ses 3.400 stations.

Des illusions

Du côté des pétroliers, leur porte-parle Olivier Gantois ne veut pas "bercer les consommateurs d'illusions" sur une baisse des prix. "Quand on passe du prix pratiqué aujourd'hui au prix coûtant, on parle de quelques centimes par litre seulement de remise à la pompe. Les prix baisseraient, si on vendait à prix coûtant, de l'ordre d'un centime par litre", a expliqué le président de l'Ufip Energies et Mobilités

A ses yeux, il faut rien attendre non plus des raffineurs : "On est dans la logique des marchés. Un carburant à un prix qui est continental, donc européen, qui résulte de l'équilibre offre-demande. Cet équilibre s'impose à la France. La France n'y changera rien, a-t-il expliqué. Au moment du confinement, les raffineurs ont passé un an et demi à perdre de l'argent. Ils ont quand même approvisionné en carburant les stations-service".

Casse-tête

L'équation semble donc difficile à résoudre, alors que les distributeurs et TotalEnergies ont déjà rejeté à l'unanimité la semaine dernière la proposition du gouvernement de vendre à perte le carburant. Dimanche soir, Emmanuel Macron a également proposé un nouveau coup de pouce aux automobilistes. "Ce n'est pas un chèque, c'est un mécanisme qui sera limité aux travailleurs, qui ne dépassera pas ce qu'on appelle les cinq premiers déciles, c'est-à-dire les 50% des Français les plus modestes, et qui sera au maximum de 100 euros par voiture et par an, a-t-il détaillé. Une mesure ciblée : "On n'aide pas les ménages qui n'en ont pas besoin", a indiqué le chef de l'Etat.