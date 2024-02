Carburants : la CLCV dénonce le rebond des marges de distribution

Elle estime que les distributeurs n'ont pas maintenus les efforts consentis à l'été 2023...

(Boursier.com) — Les distributeurs avaient fait un geste, au début de l'été 2023, pour soulager le budget des automobilistes... Ils s'étaient engagés, sous la pression notamment de l'Etat, à réduire la marge brute de transport/distribution sur les carburants. Mais dès novembre, la machine s'est à nouveau emballée, selon l'association de défense des consommateurs CLCV : plus de 3 centimes par litre pour l'essence SP 95, et dans une moindre mesure, plus de 0,6 centime, pour le gazole. En janvier 2024, elles ont atteint 26 centimes pour l'essence SP 95 et à 22,2 centimes pour le gazole, selon ses observations, basées sur les données du gouvernement. "Ces niveaux excessifs ne sont pas acceptables", estime la CLCV dans un communiqué publié jeudi.

Les prix du carburant sont passés de 1,922 euro en août 2023 à 1,802 euro en janvier 2024 pour l'essence SP 95, et de 1,825 euro en août 2023 à 1,725 euro en janvier 2024 pour le gazole, rappelle l'association. "Cette baisse des prix, liée à la baisse du cours du baril, aurait pu être plus importante si les marges de transport/distribution avaient été tenues", selon elle.

Jouer le jeu

Elle estime que pendant la phase de vente des carburants à prix coûtant, les enseignes de la grande distribution (Leclerc, Intermarché, Système U, Carrefour) et les discounters de groupes pétroliers (Esso express, Total access) proposant déjà les tarifs les moins élevés "ont joué le jeu en baissant leurs prix de 3 à 6%, les enseignes de groupes pétroliers (Total, AVIA) proposant des tarifs bien plus élevés n'ont pas fait d'effort significatif".

La CLCV réclame donc "la juste rémunération des distributeurs, en vue d'assurer un équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des professionnels". Elle demande aux distributeurs de "respecter leur engagement de ne pas pratiquer des marges de distribution excessives et de consentir un effort sur leurs marges brutes d'environ 5 à 8 centimes par litre".