Carburants : l'approvisionnement de l'Ile-de-France a repris

Les réquisitions à Gonfreville (Normandie) ont permis ce vendredi matin la relance de l'approvisionnement, a confirmé la ministre de la Transition énergétique.

(Boursier.com) — La raffinerie de Gonfreville, en Normandie, a été débloquée par les forces de l'ordre vendredi matin, et l'approvisionnement de l'Ile-de-France a repris, a annoncé sur RMC Agnès Pannier-Runacher.

"Le pompage a démarré tout à l'heure. Cela se passe bien (...). Ce sont des réquisitions ultra ciblées, on parle de trois à quatre personnes toutes les huit heures. Ce sont vraiment dans les situations ultimes de blocages que nous mettons en place des réquisitions. Le pompage permet d'approvisionner la région Ile-de-France. C'est un pipeline très puissant. La meilleure façon d'approvisionner les stocks intermédiaires, c'est dans ces pipelines", a expliqué la ministre de la Transition énergétique.

La situation devenait critique

Le ministère de la Transition énergétique avait prévenu jeudi que la situation devenait "critique" sur l'approvisionnement en kérosène de l'Ile-de-France et de ses aéroports par la Normandie.

Les forces de l'ordre sont intervenues vers 4 heures du matin, selon la CGT de la raffinerie de Gonfreville. "Ils sont arrivés en nombre. Nous, on était encore une cinquantaine de militants, en train de se réveiller. On a été surpris de voir toute cette armada. On nous a évacués de la zone de quelques centaines de mètres. Et on nous a fait attendre pour faire rentrer les relèves de la matinée. Pour l'instant, ça ne concerne que le kérosène pour les aéroports de Paris", a expliqué à RMC Ludovic Desplanches, délégué CGT.

Les salariés grévistes de la raffinerie de Gonfreville, la plus grande de France, s'opposent à la réforme des retraites, adoptée sans vote au Parlement après que le gouvernement a eu recours au 49.3.