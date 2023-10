Carburants : des prix élevés jusqu'à la fin de l'année

D'après les prévisions de l'Insee...

(Boursier.com) — En septembre, le glissement annuel des prix à la consommation en France s'est situé à +4,9%, d'après l'estimation provisoire de l'Insee publiée vendredi, soit le même niveau qu'en août. L'inflation énergétique, forte en 2022 et qui s'était beaucoup atténuée au printemps dernier, a pesé dans la balance, explique l'institut de la statistique. En cause, l'accélération des prix des carburants, dans le contexte de renchérissement du pétrole, mais également d'un effet de base (il y a un an, en septembre 2022, la "remise à la pompe" avait été renforcée).

Qu'attendre d'ici la fin de l'année ? Dans l'hypothèse technique d'un cours du pétrole (Brent) figé à son niveau de fin septembre (88 euros le baril, soit 93 dollars pour un taux de change de 1,06 $/euros), "les prix des carburants se maintiendraient au-dessus de leurs niveaux d'il y a un an, alors contenus par la remise à la pompe puis par la nette baisse des cours du pétrole fin 2022", répond l'Insee.

Le pétrole s'emballe

Vendredi, l'or noir dépasse cette barre des 88 dollars. Le baril de Brent de la met du Nord (contrat décembre) grimpe de 4,2% à 89,6 dollars à Londres tandis que le baril de brut léger américain (échéance novembre) progresse de 4,4% à 86,5$ sur le Nymex. Les acteurs du marché surveillent notamment de près les conséquences de l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas, et son potentiel impact sur la production de pays voisins ainsi que sur le transport maritime dans la région. "Même s'il n'y a pas eu d'impact direct sur l'offre physique, les marchés resteront en haleine", a indiqué l'IAE dans rapport mensuel, en référence au conflit au Proche-Orient. L'agence "se tient prête à agir si nécessaire pour garantir que les marchés restent correctement approvisionnés".

Le baril était déjà dopé depuis plusieurs semaines par la décision de la Russie et de l'Arabie saoudite de poursuivre leurs réductions de production de pétrole à hauteur de 1,3 million de barils de pétrole par jour, soit plus de 1% de la demande mondiale, jusqu'à la fin de l'année.

En France, le gouvernement tente de trouver des solutions, et a décroché un accord avec les distributeurs pour des ventes de carburant à prix coûtant. Au total, près de 120.000 opérations à prix coûtant dans 4.000 stations-service auront lieu jusqu'à la fin de l'année, ce qui s'ajoutera aux 3.400 stations de TotalEnergies qui plafonnent les prix à 1,99 euro le litre.

Et l'électricité ?

Concernant les prix de l'électricité, l'Insee prévoit qu'ils ils resteront aussi en hausse sur un an, du fait des revalorisations successives des tarifs réglementés de vente (en février et août 2023). "Au total, l'inflation énergétique demeurerait nettement positive, à près de 10 % sur un an en décembre, dépassant de nouveau celle des produits alimentaires", peut-on lire dans la note de l'institut.