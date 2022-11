Carburants : accalmie en vue à la pompe, les cours du pétrole chahutés !

Après la récente envolée, les prix du brut retombent au plus bas depuis le mois de janvier !

(Boursier.com) — Les prix des carburants en France ont marqué une pause la semaine dernière, après leur récente envolée... Une tendance qui se confirme d'ailleurs en ce début de semaine sur fond de reflux des cours du pétrole. Selon les chiffres publiés par le ministère de la Transition énergétique, le litre de diesel coûtait 1,8611 euro, soit un repli de 4 centimes sur sept jours. La baisse est moins marquée pour l'essence, dont le prix s'est allégé de 3,6 centimes.

L'essence sans plomb 95 a perdu 2,63 centimes sur la même période, à 1,7565 euro le litre en moyenne, et le sans plomb 95-E10 était en baisse de 3,62 centimes, à 1,7152 euro le litre.

Les prix à la pompe ont globalement enregistré un certain repli depuis le milieu du mois d'octobre, malgré un sursaut mi-novembre après la baisse des remises en France. L'Etat a réduit de 30 à 10 centimes sa ristourne, et que TotalEnergies est passé de 20 à 10 centimes. Le coup de pouce de l'Etat disparaîtra à la fin de l'année, laissant la place à un nouveau dispositif plus ciblé, baptisé "indemnité carburant travailleurs".

Forte baisse des cours du brut

Les cours du brut ont enregistré par ailleurs une forte baisse d'environ 16% sur le mois de novembre, ce qui allège la note dans les stations-service. Le baril de Brent abandonnait encore plus 3% lundi, de retour sur la barre symbolique des 80$ à Londres, ce qui correspond à un point bas annuel oublié depuis janvier dernier, dans un environnement marqué par un gonflement spectaculaire des cas de Covid en Chine et des craintes de récession mondiale qui se précisent jour après jour...

En dépit de la forte incertitude sur la consommation d'or noir, l'Opep+ s'était mis d'accord pour abaisser sa production de 100.000 bpj en octobre dernier avant de convenir d'une diminution de 2 mbj à partir de novembre, malgré l'opposition de plusieurs pays, dont les Etats-Unis. La prochaine réunion du cartel, la dernière de 2022, est programmée le 4 décembre à Vienne. Autant dire que la pression risque d'être forte la semaine prochaine sur les pays producteurs, en particulier sur l'Arabie saoudite qui a récemment testé le marché en faisant circuler la rumeur d'une possible... hausse de la production.