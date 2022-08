Carburant, redevance, deux-roues... tout ce qui va changer demain !

A la rentrée, plusieurs changements sont à prévoir pour les ménages français, et certains d'entre eux auront un impact sur leur budget...

(Boursier.com) — Alors que le coût de la vie a fortement augmenté depuis ces derniers mois, la rentrée 2022 réserve de nombreux changements pour les Français... Le gouvernement va également mettre en place plusieurs mesures pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Tour d'horizon !

Remise carburant prolongée

Alors que les prix des carburants connaissent une flambée depuis plusieurs semaines, le gouvernement a mis en place, début avril, une remise de 18 centimes à la pompe. Si cette aide devait disparaître d'abord fin juillet, puis en août, le gouvernement a décidé de prolonger et de relever la ristourne à la pompe au-delà de l'été. A compter du 1er septembre, cette remise va ainsi passer à 30 centimes de moins par litre, puis sera revue à la baisse et ramenée à 10 centimes de moins par litre en novembre et en décembre.

Dans le même temps, des entreprises accordent des coups de pouce supplémentaires aux automobilistes. Le groupe pétrolier TotalEnergies s'était engagé à aller au-delà de la remise du gouvernement de 15 centimes d'euro par litre de carburant, en proposant, du 1er septembre au 1er novembre prochain, une autre remise carburant de 20 centimes par litre. Celle-ci sera revue à la baisse, à 10 centimes d'euros par litre, du 1er novembre au 31 décembre 2022.

Remboursement de la redevance télé

C 'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle : la redevance à l'audiovisuel public, plus couramment appelée "redevance télé", ne sera plus prélevée aux contribuables. Cette mesure a été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative (LFR) par le Parlement et validée par le Conseil Constitutionnel.

Dès cet automne, les contribuables qui recevaient habituellement l'avis d'imposition sur la redevance audiovisuelle n'auront plus à prévoir cette dépense. Pour les foyers qui sont mensualisés en 2022 et exonérés de la taxe d'habitation, un remboursement sera effectué dès septembre. Cela doit concerner 6,2 millions de foyers français. Ces derniers recevront un virement sur leur compte bancaire à la rentrée, de la part de l'administration fiscale, des sommes déjà payées en 2022.

Aides aux étudiants

Pour la rentrée, le gouvernement a prévu de revaloriser les bourses versées aux étudiants en fonction des critères sociaux de 4%. Cette bourse comporte 8 échelons (de 0 bis à 7) correspondant à un montant annuel de bourse. C'est le revenu brut global des parents pour l'année 2020 (avis d'imposition 2021) qui est pris en compte pour déterminer l'échelon dont bénéficiera l'étudiant à la rentrée 2022-2023. Avec la revalorisation, les taux annuels sur 10 mois distribués aux étudiants peuvent aller de 1.084 euros pour l'échelon 0 bis à 5.965 euros pour l'échelon 7.

Par ailleurs, le gouvernement s'est engagé à prolonger le ticket restaurant universitaire à 1 euro pour toute l'année universitaire 2022-2023. Lancé à la rentrée 2020, pendant la crise sanitaire, ce dispositif de repas à 1 euro, opéré par les Crous pour les étudiants précaires, devait initialement prendre fin au 31 août dernier...

Bourse des collèges

Dès le 1er septembre, il sera possible de demander une bourse des collèges, accordée sous condition de ressources et cumulables avec l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Pour en bénéficier, les revenus ne doivent pas excéder "un certain plafond, défini en fonction du nombre d'enfants à charge", indique le site du Service-public. Elle permet aux familles modestes de toucher de 105 à 459 euros.

Pour l'année scolaire 2022-2023, les montants de la bourse des collèges sont : 35 euros, 98 euros ou 153 euros par trimestre. "Si vous y avez droit, vous devez faire la demande entre la rentrée scolaire et le 20 octobre 2022 (ou le 31 octobre si votre enfant est inscrit au Cned)", précise service-public.fr.

Stationnement payant des deux-roues à Paris

Le 1er septembre prochain sonnera la fin du stationnement gratuit des deux-roues à Paris... Après avoir mené une large consultation dans le cadre d'états généraux du stationnement, la "ville lumière" va en effet mettre fin jeudi 1er septembre à la gratuité pour les motos et les scooters, sauf les modèles électriques. Pour se garer sur l'une des 42.000 places qui leur sont attribuées dans la capitale, les usagers des deux-roues thermiques devront compter entre 2 ou 3 euros l'heure, selon les arrondissements...

Un tarif résident permet de bénéficier d'un abonnement à 22,50 euros l'année pour payer 75 centimes par jour de stationnement. L'ouverture de cette offre est effective depuis le 27 juin dernier. "Cet abonnement permet de payer la redevance de stationnement au tarif préférentiel 'résident', plus avantageux que le tarif 'visiteur'", indique la mairie de Paris. Des tarifs préférentiels sont également proposés aux professionnels résidant en Île-de-France et travaillant à Paris.

Plafond des tickets-restaurants

A partir du 1er septembre, de nouvelles adaptations pour les titres-restaurants vont entrer en vigueur, avec notamment une augmentation du plafond d'exonération de 4%, passant ainsi de 5,69 euros à 5,92 euros jusqu'au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, depuis le 1er juillet dernier, le plafond journalier des titres-restaurants est repassé à 19 euros, et il n'est plus possible de les utiliser le week-end et les jours fériés. Mais un décret à paraître devrait très prochainement relever le plafond de paiement des titres-restaurant à 25 euros. Cette proposition était soutenue par de nombreux députés dans le cadre du débat parlementaire sur le pouvoir d'achat.

Prime exceptionnelle de rentrée

D'autres changements interviendront au mois de septembre... Mesure prise par le gouvernement en faveur du pouvoir d'achat pour la rentrée 2022 dans un contexte d'inflation élevée, la prime exceptionnelle de rentrée, destinée aux foyers modestes, sera versée le 15 septembre. Il s'agit d'une aide d'un montant de 100 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant à charge.

Cette aide mise en place exceptionnellement pour l'année 2022 s'adresse aux bénéficiaires des minima sociaux comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), aux allocataires des aides au logement (APL, ALF, ALS) mais aussi aux personnes touchant la prime d'activité. Environ 11 millions de foyers sont concernés...