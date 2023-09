Carburant : nouvelle réunion à Matignon

Les distributeurs rencontrent Elisabeth Borne pour discuter du projet de vente à prix coûtant...

(Boursier.com) — Le feuilleton se poursuit en France dans le dossier des carburants et une réunion doit se ternir dans quelques heures à Matignon entre le gouvernement et les distributeurs français. L'exécutif, qui avait initialement proposé des ventes à perte sur le carburant, a dû revoir sa copie face à l'opposition des distributeurs qui jugeaient la mesure intenable économiquement.

Dimanche soir, le président Emmanuel Macron a proposé de mettre en place des ventes à prix coûtant, une mesure qui sera discutée dans l'après-midi entre la Première ministre Elisabeth Borne et les groupes de distribution. Mais elle a déjà été rachetée par plusieurs cateurs, à l'image du président de Système U mardi matin. "On va vers des opérations à prix coûtant mais ça ne sera pas du prix coûtant permanent (...) On ne peut pas non plus ", a déclaré Dominique Schelcher interrogé sur BFM/RMC.

Leclerc répond oui

Les centres E.Leclerc commercialiseront du carburant "à prix coûtant" à partir de samedi, a annoncé mardi Michel-Edouard Leclerc sur le réseau X (anciennement Twitter) à quelques heures d'une réunion à Matignon où seront réunis raffineurs, distributeurs et fédérations professionnelles.

A partir du 29 septembre, les 750 stations-service des hypermarchés @Leclerc vendront quotidiennement l'essence "à prix coûtant". Ca veut clairement dire sans profit et tous les jours, pas seulement les week-ends comme lors de nos opérations précédentes. pic.twitter.com/nwTZYRyp1N

— Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL), via Twitter

"C'est une réponse positive à l'appel du président enjoignant chaque acteur de la filière à proposer des rabais ou des prix plus bas", a écrit le président du comité stratégique de Leclerc, ajoutant que l'initiative, "construite pour durer, devra être réévaluée ou adaptée pour tenir compte des conditions d'approvisionnement et de l'implication attendue des pétroliers".

Mais pas Système U

Il prend donc le contre-pied des déclarations faites mardi matin par le président du groupe Système U. "On peut faire des opérations à prix coûtant régulièrement, la prochaine est annoncée (...) et il y aura un engagement complémentaire. Mais ça ne peut pas être en permanence", a-t-il ajouté. "On a eu beaucoup le gouvernement depuis hier, Bercy, les conseillers. La demande qui nous est faite, c'est bien des week-ends à prix coûtant, qui se multiplient, pour accompagner les Français", a déclaré Dominique Schelcher.

Ni les petites stations-service

Les petites stations-service ont évacué rapidement la proposition d'Emmanuel Macron. "En tout cas pour celles que je représente, en particulier celles hors du réseau Total qui a son opération commerciale, je vous dis tout de suite que ce sera non", a répondu Francis Pousse, président de la branche stations-service et énergies nouvelles au syndicat Mobilians sur BFMTV lundi. "Les 2.400 stations restantes ne pourront pas faire du prix coûtant. Un prix coûtant d'ailleurs c'est une perte pour nous, parce que dans la définition du prix coûtant aujourd'hui, c'est prix d'achat + transport. En aucun cas il y a une prise en compte des coûts induits, c'est à dire la commission carte bleue, le salaire de la caissière, l'amortissement, etc... Donc vous imaginez bien que pour nous ce n'est pas possible".

TotalEnergies a annoncé le 12 septembre qu'il maintiendrait l'an prochain le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l'essence et du diesel dans ses 3.400 stations.