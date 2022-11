Carburant : la baisse des coups de pouce fait grimper les prix

Une envolée de 10 centimes, alors que le gouvernement et TotalEnergies ont réduit leurs ristournes mercredi dernier.

(Boursier.com) — Sans surprise, la baisse des coups de pouce à la pompe a fait bondir le prix des carburants ces derniers jours. Selon le dernier pointage du ministère de la Transition écologique, le litre de gazole, le carburant le plus vendu en France, coûtait en moyenne 1,91 euro la semaine dernière, ce qui représente un bond de 10 centimes par rapport à la semaine précédente.

La progression est encore plus importante pour le SP 95-E10, qui a atteint 1,75 euro le litre, soit une envolée de 13 centimes en seulement sept jours - de retour aux niveaux observés cet été.

Les ristournes réduites

Faire son plein coûte plus cher depuis mercredi dernier, alors que l'Etat a réduit de 30 à 10 centimes sa ristourne, et que TotalEnergies est passé de 20 à 10 centimes. Le coup de pouce de l'Etat disparaîtra à la fin de l'année, laissant la place à un nouveau dispositif plus ciblé, baptisé "indemnité carburant travailleurs". Cette aide "bénéficiera aux ménages se situant dans les cinq premiers déciles de revenus, soit la moitié des ménages", a indiqué la Première ministre Elisabeth Borne dans un entretien aux 'Echos'.