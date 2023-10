Carburant : 10 à 30% de baisse d'activité dans les stations indépendantes

Elles demandent au gouvernement la création d'un fonds de compensation...

(Boursier.com) — Leclerc , Carrefour et Intermarché... Ces distributeurs ont répondu à l'appel du gouvernement pour vendre les carburants à prix coûtant, tandis que d'autres, comme Système U ou Auchan, sont plus frileux mais ont accepté de l'appliquer sur quelques weekends. Cette décision n'a pas tardé à peser sur l'activité des stations-service indépendantes : "78% des 2.400 stations-services (hors réseau Total, qui a plafonné le litre à 1,99 euros) enregistrent en septembre des baisses de volume de carburant entre 10 et 30%, a expliqué au journal 'Ouest France Francis Pousse, le président national de la branche "Distributeurs carburants" du syndicat Mobilians.

"Cela affecte par ricochet les ventes en boutique. On est inquiet, d'autant que les opérations à prix coûtant deviennent permanentes. Carrefour, Leclerc et Casino ont annoncé renoncer temporairement à leur marge sur le carburant", poursuit-il. Il juge les opérations à prix coûtant "prédatrices pour notre activité".

Fonds de compensation

La semaine dernière en France, les prix du gazole et de l'essence ont reculé de manière significative pour la première fors depuis début juillet. Mais "les indépendants ne peuvent guère rivaliser"; estime Francis Pousse. "Impossible de vendre à prix coûtant ! 20 à 60% de la marge de nos stations-service sont liés au carburant. Et même avec zéro marge, on ne pourrait pas s'aligner sur les grandes surfaces, qui bénéficient de meilleures conditions d'achat". Son syndicat réclame donc un fonds de compensation.

Prix coûtant

La semaine dernière, les grandes enseignes se sont engagées à multiplier les opérations de vente de carburant à prix coûtant pour alléger la facture des prix à la pompe. Au total, près de 120.000 opérations à prix coûtant dans 4.000 stations-service auront lieu jusqu'à la fin de l'année, ce qui s'ajoutera aux 3.400 stations de TotalEnergies qui plafonnent les prix à 1,99 euro le litre.

Dans le détail, Leclerc et Carrefour commercialiseront du carburant à prix coûtant tous les jours dès la fin de la semaine, Casino, Cora et Intermarché deux week-ends par mois et Système U et Auchan au moins un week-end par mois.

L'exécutif, qui avait initialement proposé des ventes à perte sur le carburant, a dû revoir sa copie face à l'opposition des distributeurs qui jugeaient la mesure intenable économiquement.