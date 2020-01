Capital Risque : plus de 5 MdsE ont été levés en 2019 en 736 opérations

Capital Risque : plus de 5 MdsE ont été levés en 2019 en 736 opérations









Cela représente une progression de 39% par rapport aux résultats de l'année 2018...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EY publie les résultats pour l'année 2019 du 'Baromètre du Capital Risque en France'. Cette étude recense les opérations de financement en fonds propres des entreprises de la French Tech, en date d'opération du 1er janvier au 31 décembre 2019 et publiées avant le 8 janvier 2020.

5,03 milliards d'euros ont été levés pour 736 opérations en 2019. Le nombre d'opérations est en hausse de 14% par rapport à 2018.

Deux éléments expliquent ces très bons résultats : une augmentation de la valeur du tour moyen (passée cette année de 5,5 millions d'euros à 6,8 millions d'euros) et un bond de 60% en volume et en valeur des tours supérieurs à 20 millions d'euros...

Secteurs en forme

La levée la plus importante en France a été de 205 millions d'euros... Le secteur le plus concerné est celui des logiciels, avec un montant de 1.537 millions d'euros levés pour 191 opérations. Il concentre à lui seul près de 30% des investissements en valeur. Le secteur des Services Internet se place en seconde position en valeur, avec 1.101 millions d'euros levés et 156 opérations.

Suivent ensuite les secteurs des Life Sciences, Fintech et Cleantech avec des montants de 1.553 millions d'euros cumulés.

La région Ile-de-France a concentré 70% des investissements en valeur. La région Auvergne-Rhône-Alpes arrive en seconde position avec 8%, suivie par la région Hauts-de-France avec 6%.

Le Royaume-Uni reste le champion européen du 'Growth Capital'

En Europe, les investissements ont progressé de 55% (contre une hausse de 7% en 2018 pour 7,4 milliards d'euros) pour s'élever à 11,4 milliards d'euros en 2019. Le Royaume-Uni reste le champion européen du 'Growth Capital' (levées supérieures à 100 millions d'euros) avec 13 opérations sur ce segment, pour un montant de 4,1 milliards d'euros (+273 % sur un an).

Si la France domine l'Allemagne en nombre total d'opérations et sur le segment du Venture Capital (levées inférieures à 100 millions d'euros), elle est surclassée dans le 'Growth Equity'. En effet sur ce seul segment, l'Allemagne a capté 5 fois plus de fonds que la France (2,9 milliards d'euros contre 0,6 milliards d'euros pour la France) !

EY commente : "Que faut-il attendre de ce nouvel exercice ? En 2020, la FrenchTech devra encore une fois être en capacité de délivrer ses promesses. Même si certains pensent que l'argent est trop abondant, il est évident qu'en comparaison avec certains autres pays européens, mais surtout avec ce qui se passe en Amérique ou en Asie, le sujet n'est pas là... En 2020, le défi reste le même que celui des années précédentes : permettre la création de leaders incontestés qui pourront répondre aux enjeux du futur, en France, en Europe et dans le monde entier."