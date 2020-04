Capital risque en France : un premier trimestre coupé dans son élan

Capital risque en France : un premier trimestre coupé dans son élan









EY publie une analyse de la situation du capital risque en France, pour le premier trimestre 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EY publie ce jour une analyse de la situation du capital risque en France, pour le premier trimestre 2020... Si le trimestre a enregistré une hausse de près de 20% en montant levé par rapport à la même période en 2019, soit 1,63 MdE, le nombre d'opérations est cependant quasiment identique avec 190 opérations enregistrées pour le premier trimestre 2020 contre 189 en 2019.

Le mois de janvier a été exceptionnel en termes de montant pour le capital-risque français, avec 898 millions d'euros levés, contre 460 millions pour janvier 2019, soit une croissance de 95% !

"L'effet covid-19" s'est fait sentir dès février...

Des baisses respectivement de 16% et 23% ont ensuite été constatées pour la première fois depuis le lancement de ce baromètre (2011), malgré un mois de mars porté par deux levées de fond à plus de 50 ME (dont une à 180 ME).

Sur le trimestre écoulé, EY constate un ticket moyen à 8,6 ME, en hausse par rapport à celui constaté au 1er trimestre 2019 à 7,2 ME.

Et pour la suite ?

"A date, il apparaît évident que bon nombre d'opérations amorcées vont être reportées... Si le premier trimestre 2020 était de bon augure pour la suite, la crise sanitaire qui touche toute l'économie mondiale va bien sûr impacter les prochains trimestres en matière de capital risque français. Ainsi on peut présager d'un T2 et T3 à la baisse en valeur comme en volume. Pour mémoire, consécutivement à la crise de 2008, il y avait eu une baisse de 45% des montants levés en 2009 par rapport à l'année 2008" estime Franck Sebag, associé EY.