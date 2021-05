Campus Connecté : 89 nouvelles opportunités pour la formation des sportifs dans les territoires ruraux

Campus Connecté : 89 nouvelles opportunités pour la formation des sportifs dans les territoires ruraux









Depuis le 3 mai, la France compte 89 campus connectés répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La réussite des jeunes sportifs de haut niveau, sur l'ensemble du territoire, repose sur la mise en oeuvre d'un double projet : la recherche de la haute performance et la réussite éducative. Cette réussite, portée par les opérateurs de l'enseignement supérieur, peut être rendue difficile dans des situations d'éloignement des grands campus universitaires.

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports souhaitent renforcer l'aménagement de la scolarité des sportifs de haut niveau dans tous les territoires, y compris les plus éloignés des grands opérateurs de l'enseignement supérieur.

Le développement de la formation à distance est l'une des solutions qui s'offrent aux sportifs de haut niveau. Cette modalité d'enseignement permet une grande flexibilité et s'adapte à leurs contraintes tout en dégageant du temps pour leur projet de performance sportive...

Opportunité à saisir

Initié en 2019 par la ministre Frédérique Vidal, le dispositif Campus Connecté est une opportunité, pour les étudiants et parmi eux pour les sportifs de haut niveau, de pouvoir suivre, près de chez eux, des formations à distance dans l'enseignement supérieur. Pour les jeunes, c'est la garantie d'une même reconnaissance et d'une même qualité de diplômes que sur un campus universitaire, tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé.

À la rentrée 2020, 44 sportifs de haut niveau, soit 10% des effectifs bénéficiaient déjà de l'accompagnement proposé dans ces espaces connectés mis à disposition par les collectivités locales.

89 campus

Depuis le 3 mai, la France compte 89 campus connectés répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Le Campus Connecté de Font-Romeu, fruit d'un partenariat entre l'Université de Perpignan, le CREPS de Font-Romeu et la communauté de communes des Pyrénées catalanes, fait partie des 49 nouveaux lauréats de la troisième vague de l'appel à projets "Campus Connecté" du PIA3.

Il sera destiné tout à la fois à la population résidant dans ce territoire rural éloigné du campus universitaire de l'Université de Perpignan, mais aussi aux jeunes sportifs du CREPS pour qui concilier construction d'une carrière sportive, voire olympique, et formation initiale est essentielle pour faciliter leur insertion professionnelle à l'issue de leur carrière sportive...