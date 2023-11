Cadres : les offres d'emploi reculent, pas l'envie de bouger

Selon l'Apec, 120.300 offres ont été publiées au troisième trimestre, en repli de 13% sur un an.

(Boursier.com) — Le marché de l'emploi ralentit aussi pour les cadres... Selon le dernier baromètre de l'Apec (Association pour l'emploi des cadres), les offres d'emploi qui leurs sont destinés ont reculé de 13% (123.200) au troisième trimestre par rapport à l'an dernier, et de 4% sur deux ans.

Les intentions de recrutement de cadres à trois mois baissent également, et retrouvent leur niveau d'il y a trois ans à la même période. La part des entreprises qui comptent embaucher tombe à 10%, soit un recul de 2 points par rapport aux intentions du mois de juin. L'Apec précise que les difficultés de recrutement anticipées par les entreprises prévoyant d'embaucher des cadres restent à haut niveau (75% ; -1 pt par rapport au trimestre précédent).

[#EtudeApec🔍] Notre baromètre du 4e trimestre est paru ce jour > >💡L'info à retenir : Les intentions de recrutement de cadres diminuent un peu, mais les difficultés de recrutement persistent > >Pour en savoir plus, lisez notre étude : https://t.co/hOhmAuZ81g https://t.co/941sPN3PTU

— Apec.fr (@Apecfr), via Twitter

Salaire et mobilité

Pourtant, les cadres ont toujours la bougeotte. Les intentions de mobilité se maintiennent à un niveau relativement élevé : 37% projettent de changer d'entreprise au cours des douze prochains mois (stable par rapport à 2022 au même trimestre) et 14% au cours des trois prochains mois (+1 pt).

"La rémunération s'affirme comme la principale motivation à changer d'entreprise, citée par près de la moitié des cadres envisageant de le faire (48%, respectivement +5 pts et +8 pts par rapport à 2022 et 2021 aux mêmes trimestres)", peut-on lire dans un communiqué. Par ailleurs, 44% des cadres estiment qu'ils pourraient gagner au moins 5% de plus s'ils changeaient d'entreprise pour un poste équivalent (+15 pts par rapport 2022 au même trimestre).