CADES : 2/3 de la dette sociale amortie fin 2019

CADES : 2/3 de la dette sociale amortie fin 2019









Soit 171,2 milliards d'euros de dette sociale amortie depuis 1996, dont 16 milliards d'euros l'année dernière...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES), en charge de financer et d'amortir la dette sociale en France, a dressé le bilan de l'année 2019 écoulée et a annoncé son programme de financement pour l'année 2020.

En 23 ans, la CADES a refinancé et amorti plus de 170 milliards d'euros de dette sociale représentant deux-tiers de la dette reprise depuis 1996 soit 260,5 milliards d'euros. "Cette performance traduit l'efficacité des mécanismes et confirme le fort intérêt que portent les investisseurs domestiques et internationaux pour sa signature" commente l'établissement.

Un programme de financement global de 4 milliards d'euros en 2019

En 2019, la CADES a réalisé un programme de financement à moyen et long terme d'un montant de 3 milliards d'euros. Sur la période, la CADES a notamment clôturé dans d'excellentes conditions deux augmentations de souche d'emprunts de référence en euros uniquement, mobilisant à chaque fois un nombre significatif d'investisseurs domestiques et internationaux en quelques heures seulement...

La première émission avait été réalisée le 25 janvier 2019 pour un montant de 2,5 milliards d'euros. Il s'agit d'un abondement de la souche 0,125 % à échéance octobre 2023 émise au mois de juin 2018 (1 milliard) et déjà augmenté de 250 millions en octobre 2018 pour un encours total de 3,75 milliards d'euros. Le 25 juin dernier, un autre abondement de 500 millions d'euros de la souche 0,5% à échéance mai 2023 a été lancé. La souche émise en janvier 2015 pour un montant de 3 milliards et offre désormais un encours total de 4,35 milliards d'euros.

A court terme, la CADES a émis sur les marchés monétaires internationaux des papiers commerciaux libellés en euros et en dollars pour un montant total de 5,7 milliards d'euros...

Un programme indicatif de financement de 4 milliards d'euros pour 2020

Pour 2020, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) a fixé l'objectif d'amortissement de la CADES à 16,7 milliards d'euros (contre 16 milliards d'euros en 2019 et 15,4 milliards d'euros en 2018). Le programme à moyen et long terme s'élèvera à 3 milliards d'euros soit un montant identique à celui de 2018 et 2019.

La CADES projette d'émettre au cours de l'année 2020 des papiers commerciaux à court terme, libellés en euros et en devises, pour un montant indicatif total de 12 milliards d'euros pour viser au 31 décembre 2020 un encours de 1 milliard d'euros.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a supprimé la reprise de dette de 15 milliards d'euros, ainsi que l'augmentation de l'affectation de CSG (contribution sociale généralisée) associée prévues par la LFSS pour 2019.

A la fin de 2020, la dette restant à amortir estimée sera ainsi de 72,5 milliards euros. La CADES confirme donc sa trajectoire d'amortissement avec un horizon d'apurement total de sa dette au cours du 2ème semestre 2024. Elle continuera d'assurer le service des emprunts jusqu'à leur échéance tout au long de l'année 2025 grâce à la trésorerie accumulée...