Cadeaux : Beaucoup de produits de "seconde main" attendus sous le sapin !

Près d'un Français sur deux pourrait offrir pour Noël un cadeau d'occasion, selon une étude...

(Boursier.com) — Problème de pouvoir d'achat ou envie de lutter contre la surconsommation... Près d'un Français sur deux (49%) se déclare prêt à offrir un ou plusieurs cadeaux de seconde main pour Noël, selon une récente étude de la Fevad (Fédération du commerce en ligne) avec Toluna Harris Interactive. Un chiffre en nette progression par rapport aux années précédentes et qui témoigne de l'engouement des Français pour les produits d'occasion.

Les Français les plus enthousiastes sont les moins de 35 ans (62%) et les professions supérieures (CSP+ 58%).

Ceux qui recevront ces cadeaux de seconde main vont-ils en prendre ombrage ? Pas forcément, répond cette étude, puisque près d'un tiers des répondants (30%) déclare préférer recevoir un produit de seconde main, plutôt qu'un neuf. Et ce sont à nouveau les moins de 35 ans qui sont en pointe (35%).

Conversion

De plus en plus sensibles à l'impact de leur consommation sur l'environnement et, en même temps, soucieux de la préservation de leur pouvoir d'achat, les Français adhèrent désormais massivement à la seconde main : plus de 80 % des cyberacheteurs ont déjà opté pour des produits reconditionnés ou de seconde main ou bien ont revendu eux-mêmes des articles en ligne, selon une autre étude la Fevad réalisée par KPMG Fance.

Le marché de la seconde main pèse lourd, avec un volume de transactions de l'ordre de 7 milliards d'euros en France, est en plein essor. Ainsi, 71% des consommateurs français y ont déjà acheté des produits de culture et de loisirs, 51% se disent prêts à y acheter un téléphone d'occasion et le nombre d'achats de ce type dans le prêt-à-porter a bondi de 140% entre 2019 et 2021.

Succès du Boncoin et de Vinted

Illustration du phénomène, deux spécialistes du genre, Leboncoin (6,6 millions de visiteurs quotidiens) et Vinted (4,9 millions de visiteurs quotidiens) figurent désormais dans le "Top 5" du e-commerce français. Et la quasi-totalité des acteurs du "top 20" du commerce en ligne déploie une offre de seconde main.

Massive, la tendance est durable puisque les Millennials et la Génération Z, encore plus sensibles que les générations précédentes aux enjeux de consommation durable, représentent la majorité des consommateurs du marché de la seconde main...