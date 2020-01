CAC 40 : nouveau record de versement de dividendes en 2019

Les sociétés cotées au CAC 40 ont redistribué l'an dernier plus de 60 milliards d'euros, dont 49,2 milliards sous forme de dividendes.

(Boursier.com) — Jamais les actionnaires du CAC 40 n'ont été aussi bien rémunérés... Selon la dernière étude des auteurs de la lettre Vernimmen.com, relayée par 'Les Echos', plus de 60 milliards d'euros ont été redistribués en 2019, dont 49,2 milliards d'euros sous forme de dividendes, soit une hausse de 12% par rapport à 2018.

"Cela rappelle en creux la violence de la dernière crise financière : en 12 ans, les liquidités rendues par les quarante plus grands groupes cotés à Paris ont crû de seulement 0,5% par an en moyenne", a expliqué au quotidien Pascal Quiry, professeur à HEC.

Ce montant bat ainsi le record de 2007 juste avant la crise financière. Les rachats d'action ont pour leur part atteint 11 milliards d'euros l'an dernier, contre 10,9 milliards en 2018.

82 milliards d'euros d'investissements

L'étude, qui explique que explique cette progression est due aux bonnes performances des entreprises, indique également que les sociétés du CAC 40 ont également investi 82 milliards d'euros en 2018, soit une hausse de 9,7% par rapport à 2017.

"Plus les groupes du CAC 40 ont rendu des liquidités à leurs actionnaires en 2019, plus ils ont accru leurs investissements", expliquent les auteurs de l'étude. "Contrairement à ce qu'on entend parfois, aucun groupe du CAC 40 ne choie ses actionnaires au détriment du développement de son activité", ont-il ajouté.

Total, BNP Paribas et Sanofi toujours en tête

Cette tendance pourrait ainsi se poursuivre cette année. "Il est probable que l'an prochain les chiffres que nous publierons seront encore meilleurs, compte tenu de la progression des résultats 2019 que l'on entrevoit", prévient l'étude.

Concernant les dividendes, trois sociétés concentrent près d'un tiers des versements : Total (8,5 milliards d'euros de dividendes reversés en 2019), Sanofi (3,8 milliards) et BNP Paribas (3,7 milliards), qui sont comme souvent ces dernières années en tête. Dans le top 10 des entreprises qui reversent le plus à leurs actionnaires, on retrouve également Vivendi (3,2 milliards), AXA (3,1 milliards), LVMH (3 milliards), L'Oréal (2,9 milliards) et Engie (2,7 milliards).