C'est quoi un job de rêve pour les 18-24 ans ?

(Boursier.com) — La rémunération reste l'un des deux éléments principaux qui font choisir une entreprise aux 18-24 ans... Ils sont 44% à citer le salaire, d'après le deuxième baromètre sur le bonheur au travail vu par les jeunes publié jeudi par le groupe ISC Paris avec l'institut d'études BVA Xsight. "Quand on leur demande ce qui est pour eux le signe d'une réussite professionnelle, 35% des jeunes soulignent la rémunération".

Dans l'ensemble, l'ambiance au travail est également un critère majeur pour choisir son entreprise : ils sont 32% à la mettre en priorité lors de leur sélection. Le temps libre pour la vie personnelle est également important (citéà 43%, contre 37% en 2022), tout comme la flexibilité des horaires (53%).

Le Graal, créer son entreprise

Créer sa propre entreprise reste le Graal pour près d'un tiers des 18-24 ans : "ils sont 29% à déclarer que se mettre à leur compte est leur vision de la carrière de rêve", écrivent les auteurs de cette étude. Le travail à l'international est lui aussi plébiscité par 14% des jeunes qui se voient déjà poursuivre leur carrière dans un autre pays...

En revanche, le secteur public a moins la cote, et n'est plébiscité que par 10% des sondés (contre 14% en 2022). Les grandes entreprises ne parviennent pas non plus à sortir leur épingle du jeu : seuls 10% des jeunes estiment que leur job de rêve les y attend. Les petites structures (5%), les multinationales étrangères en France (4%) et les associations (4%) ont également du mal à convaincre.

Du travail sur la parité

L'étude s'est également penchée sur la parité hommes-femmes et la perception est toujours négative pour les jeunes femmes : 76% d'entre elles estiment et regrettent que pour un poste équivalent, hommes et femmes ne touchent pas le même salaire. Elles sont 50%, parmi les jeunes actives, à se dire insatisfaites de leur rémunération, alors que les jeunes hommes du même âge déclarent être satisfaits à 64%.

Le "plafond de verre semble persister sur la projection à long terme", d'après cette étude : 57% des jeunes des deux sexes pensent que les hommes sont encore privilégiés dans l'accès aux postes aux responsabilités et 72% des jeunes femmes estiment qu'elles ne peuvent pas autant accéder à ce type de poste...

* L'étude a été menée sur un échantillon représentatif de 1.100 jeunes, dont 532 jeunes actifs au niveau national.