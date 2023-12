ByteDance a-t-il utilisé ChatGPT pour développer sa propre IA concurrente ?

OpenAI, à l'origine de ChatGPT, a suspendu le compte de la maison mère de Tiktok, accusée d'avoir utilisé secrètement le très populaire chatbot pour entraîner ses propres modèles...

(Boursier.com) — Le 15 décembre dernier, 'The Verge' publiait une enquête selon laquelle ByteDance travaille sur la création d'un modèle de langage étendu (LLM) à l'ère de l'intelligence artificielle (IA) générative, afin de rivaliser avec ChatGPT. Pour accélérer le processus, la maison mère de Tiktok aurait tenté de tirer parti de ses accès aux API ("application programming interface", ou interface de programmation en français) des modèles GPT-3.5 et GPT-4 d'OpenAI, l'entreprise à l'origine du très populaire chatbot.

D'après le média spécialisé, qui a eu accès à des documents internes du géant chinois, la technologie de la startup, co-fondée par Sam Altman et soutenue par Microsoft, aurait été employée à toutes les étapes du développement du modèle de langage dans le cadre du projet de ByteDance, nommé "Project Seed".

Le hic ? Les conditions d'utilisation commerciale d'OpenAI spécifient bien que les résultats de son modèle ne peuvent pas être utilisés "pour développer des modèles d'intelligence artificielle qui concurrencent ceux d'OpenAI".

Compte suspendu

Suite à ces accusations, OpenAI a décidé de suspendre temporairement le compte de la firme chinoise, constatant une violation des conditions d'utilisation du service. "Même si l'utilisation de notre API par ByteDance est minime, nous avons suspendu leur compte le temps d'approfondir notre enquête", a expliqué Niko Felix, porte-parole d'OpenAI, à 'The Verge'.

"Si nous découvrons que leur utilisation ne respecte pas ces politiques, nous leur demanderons d'apporter les modifications nécessaires ou de résilier leur compte", a-t-il prévenu, rappelant également que “l'utilisation de [leur] API par chacun de [leurs] clients doit se faire dans le strict respect de [leurs] lignes directrices, assurant ainsi une exploitation vertueuse de [leur] technologie".

Update: OpenAI tells me it has suspended ByteDance's dev account following my report: "All API customers must adhere to our usage policies to ensure that our technology is used for good." > >Most of the misuse was happening through the Azure API, not through OAI directly. Unclear...

— Alex Heath (@alexeheath), via Twitter

"Un service expérimental qui n'a jamais été destiné à une utilisation générale"

De son côté, ByteDance a admis, dans un communiqué, qu'une de ses équipes avait effectivement utilisé les données et l'interface de programmation d'OpenAI en début d'année "pour un service expérimental qui n'a jamais été destiné à une utilisation générale". L'entreprise mentionne la cessation de ce service en avril dernier, afin de se conformer aux conditions d'utilisation d'OpenAI.

Comme de nombreux géants technologiques, le groupe chinois s'est lancé dans la course à l'IA, alors que ChatGPT d'OpenAI a suscité la curiosité et souvent l'enthousiasme des entreprises et des utilisateurs du monde entier, entraînant une forte augmentation de l'adoption de la technologie d'IA générative. En mai dernier, TikTok, l'application appartenant à ByteDance, avait annoncé la phase de test de "Tako", son propre chatbot alimenté par l'IA.