BYD : un million de voitures électriques produites !









Les 100 premiers SUV Tang de BYD 100% électriques en route vers la Norvège avec l'intention de livrer 1.500 voitures en 2021...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BYD célèbre une étape importante de sa production en devenant l'un des premiers constructeurs mondiaux de véhicules à énergie nouvelle à produire un million de voitures particulières électriques. La millionième voiture, la Han, est sortie de la chaîne de production hier au siège de BYD à Shenzhen en Chine.

Lors d'une grande cérémonie, des personnalités des ministères, des associations de l'industrie, des partenaires et fournisseurs de BYD, 400 journalistes et environ 100 propriétaires de véhicules BYD se sont réunis pour l'occasion... "Ce moment marquant de l'histoire de BYD coïncide avec l'annonce du premier lot de 100 SUV Tang 100% électriques BYD prêt à être livré en Norvège - le pays scandinave choisi par BYD comme plate-forme de lancement sur le marché européen des voitures particulières" commente le groupe.

BYD a également annoncé qu'un total de 1.500 SUV Tang seront livrés à la Norvège avant la fin de l'année alors que la société s'engage à accélérer ses stratégies européennes et mondiales. Les 100 premières voitures devraient être livrées aux clients norvégiens au troisième trimestre de cette année...

La millionième voiture particulière à énergie nouvelle de BYD sort de la chaîne de production

"Le travail de pionnier de BYD dans le développement de la technologie des batteries et de la fabrication de véhicules à énergie nouvelle (NEV) a conduit la nouvelle révolution énergétique dans l'industrie automobile mondiale depuis l'émergence de la société en 2003 - menée par des technologies innovantes et une stratégie commerciale mondiale bien calibrée" souligne le groupe.

Au Salon de l'auto de Pékin en 2004, BYD avait dévoilé son concept-car 100% électrique, marquant les débuts d'un modèle de NEV. Puis en 2008, le premier NEV hybride rechargeable produit en série au monde - le F3DM - a été officiellement dévoilé... Ensuite, en 2020, la Han de BYD a été lancée avec des spécifications de performance établissant douze records mondiaux et neuf en Chine. La Han de BYD La Han de BYD vient de remporter le prestigieux prix de renommée mondiale iF DESIGN 2021...

Wang Chuanfu, Président-Fondateur de BYD Co., Ltd. a déclaré : "BYD assume la responsabilité et la mission de développement des marques chinoises de véhicules à énergie nouvelle. De zéro à un million de véhicules, c'est la réponse de BYD à l'appel en faveur de la transformation de l'industrie automobile mondiale."

Parallèlement à l'annonce de la sortie de production de sa millionième voiture particulière, BYD a également confirmé son entrée sur le marché européen avec les 100 premiers SUV Tang BYD 100% électriques en route pour la Norvège. Ce pays a été sélectionné pour lancer BYD sur le marché en plein essor des NEV en Europe...

Question de timing

Sous l'égide de Rolf Petter Almklov, Conseiller commercial, Ambassade royale de Norvège à Pékin et Wang Chuanfu, Président-Fondateur de BYD, le premier lot de 100 SUV Tang sera expédié fin mai et livré aux clients locaux en Norvège au cours du troisième trimestre de cette année. Également avant la fin 2021, BYD prévoit de livrer un total de 1.500 Tang à la Norvège, soulignant un engagement important de BYD envers son nouveau marché scandinave et ses voisins européens.

La décarbonation étant une priorité politique en Europe, l'entrée de BYD sur le marché des voitures particulières intervient à un moment important : "La Tang de BYD offre une alternative de choix aux nouveaux acheteurs de voitures. Elle est équipée de la nouvelle batterie Blade ultra-fiable et peu encombrante, et bénéficie d'une autonomie de pointe allant jusqu'à 505 km (NEDC) et d'une accélération de 0 à 100 km / h en seulement 4,6 secondes par rapport à sa capacité de 86,4 kWh".

Un facteur de différenciation clé pour BYD est son engagement à ne commercialiser que des voitures 100% électriques et sans émission - une stratégie soutenue par la gamme de bus électriques de BYD et sa position de leader sur les marchés des eBus à travers l'Europe... Lors de la cérémonie qui s'est tenue hier, Wang Chuanfu a fait une référence particulière à Valeo, ZF Friedrichshafen AG, Fuyao et d'autres, tout en déclarant l'intention de BYD de s'associer à encore plus de partenaires dans un effort conjoint pour transformer l'industrie automobile mondiale et ouvrir la voie vers l'électrification...