Bureaux chauffés à 19 degrés : l'idée d'une "police des températures" écartée

"Non, on ne mettra pas un agent des forces de l'ordre derrière chaque thermostat", a assuré le ministre délégué à l'Industrie Roland Lescure.

(Boursier.com) — Cette information a été révélée dans 'Le Canard Enchaîné' : le gouvernement aurait envisagé de déployer des fonctionnaires pour contrôler la température des chauffages dans les bureaux, alors que les entreprises, ainsi que les particuliers, ont été appelés à fixer la température des chauffages à 19 degrés au maximum dans un contexte de "sobriété énergétique".

L'une des pistes évoquées "au cours du Conseil de défense sur l'énergie du 2 septembre" est la mise en place d'une "police des températures", qui effectuerait ainsi des contrôles et infligerait des sanctions, explique l'hebdomadaire satirique, affirmant que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et son ministre délégué à l'Industrie Roland Lescure sont à l'origine de cette proposition.

Interrogé mercredi, Roland Lescure a toutefois réfuté cette possibilité : "Non, on ne mettra pas un agent des forces de l'ordre derrière chaque thermostat, l'objectif est que chacun puisse intégrer dans son comportement, la manière dont collectivement on contribue à cette sobriété", a-t-il assuré à 'BFMTV'.

"On fait le pari de la responsabilité"

"On fait le pari de la responsabilité et on y croit", a affirmé le ministre, sans donner plus de détails sur "les discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil de défense nationale". A l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a également assuré que le gouvernement était dans une "logique d'incitation" en matière de sobriété énergétique. "Nous pensons que l'intelligence collective suffit pour atteindre nos objectifs", a-t-il estimé...

Se chauffer aux alentours de 19 degrés cet hiver était l'un des gestes cités par Emmanuel Macron, qui a de nouveau exhorté lundi les Français à "être au rendez-vous de la sobriété". Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), diminuer de 1 degré la température de consigne de votre installation permet de réduire la consommation annuelle en chauffage de 5 à 10%.

Cet effort devrait être "acceptable pour tout le monde"

"Normalement, on devrait être à 19 degrés partout l'hiver, et on a parfois tendance à baisser le chauffage. C'est très important de baisser de quelques degrés le chauffage", avait rappelé la Première ministre Elisabeth Borne, invitée de l'émission "Quotidien" sur la chaîne 'TMC' fin août.

"Tout ce qu'on peut faire pour baisser nos consommations, ça nous évitera d'arriver à des situations où on devrait avoir des coupures", avait affirmé la cheffe du gouvernement, estimant que "les Français sont responsables". Sur 'France Inter', le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a, de son côté, estimé que cet effort devrait être "acceptable pour tout le monde". "Ça ne pose pas de problème particulier. Ça permettra des réductions", a-t-il insisté.